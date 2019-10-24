Зеленский пытается бизнесовые рамки надеть на государственное управление

8200 вакансий за четыре месяца разместили на сайте "Лифт". Его в мае запустила команда президента Владимира Зеленского. Проект должен помочь новым людям прийти на должности и воплотить свежие идеи в управлении государством.

На сайте можно посмотреть вакансии, рассказать о себе, поделиться предложениями. Желающие отправиться на государственную службу могут разместить резюме. Здесь, в частности, ищут председателей райгосадминистраций и заместителей председателей ОГА. Первой областью, где это начали делать через "Лифт", стала Херсонская.

Кандидатов проверяют по телефону на знание законов. А также - тестируют на полиграфе и психологически. С претендентами собеседование проводит комиссия Офиса президента.

На "Лифт" отправлено более пяти тысяч резюме, еще - более четырех тысяч идей и тысячи проектов.

По состоянию на 23 октября в восьми из 24 областных государственных администраций нет глав. Речь идет о Волынской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской ОГА.

- Офис президента столкнулся с чрезвычайным кадровым голодом. Не могут его победить, - говорит политолог Николай Давидюк, 31 год.

- Самая большая кадровая ошибка Зеленского, что его бизнес-партнер и наставник Коломойский стал консультантом, который определяет, кто в Кабмине "дебил" (олигарх Игорь Коломойский в интервью назвал министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова "дебилом". Считает , что он должен уйти в отставку. - ГПУ) и кому что делать. Команда Зеленского, идя на выборы, не до конца понимала, что такое государство. Партия "Слуга народа" была виртуальная. Кадров не было.

Проблема Зеленского в том, что он бизнесовые рамки пытается надеть на государственное управление. Думают, что можно набирать команду, как авторов в "Квартал" или на "Лигу смеха". Так нельзя действовать, назначая губернаторов или министров.

И проект "Лифт", и поиски премьер-министра в интернете (в феврале кандидат в президенты Владимир Зеленский объявил в сетях о вакансиях премьер-министра, генпрокурора, председателя СБУ, министров иностранных дел и обороны. - ГПУ) - это микс беспомощности и пиара.

Хотя в "Лифте" есть неплохие элементы, которые можно использовать в госуправлении. В частности проверки, привлечение специалистов по работе с персоналом. Страна хочет, чтобы у власти это получилось, и социальные лифты заработали. Потому что пока видим только Сивохо (креативный продюсер "Квартала 95" Сергей Сивохо. - ГПУ), который стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны. И так по многим должностям, куда набрали друзей, кумовьев, одноклассников. Тогда вопрос: "Лифт" работает на весь государственный аппарат или для каких-то неинтересных должностей, на которые никто не хочет идти? И имитируют активную кадровую деятельность. К тому же есть Национальное агентство по вопросам государственной службы. Как эти структуры пересекаются? "Лифт" - это партийный проект или государственный? За рубежом работают целые программы - набирают, обучают, сотрудничают. Люди понимают, сколько они будут зарабатывать, где есть перспективы кадрового роста.

То, за что Зеленский критиковал Порошенко, стало основой его кадровой политики. Доверяет только своим. У Петра Алексеевича тоже были министры-реформаторы, но они воспринимались как аутсайдеры в его системе координат. Так же сейчас: когда министра экономики называют "дебилом", то это демонстрация отношения к не своим.

Не проводят внеочередные местные выборы тоже из-за нехватки кадров. Во время президентской и парламентской кампании имитировали, что имеют профессионалов, большие кадровые резервы, которых в действительности не было.

Как найти работу на проекте "Лифт"

Пользователю проекта "Лифт" предлагают выбрать отрасль. Например, IT, управление персоналом, медицина. И категорию, среди которых "Государство в смартфоне", "Команда Зеленского", "Партия" Слуга народа ". Заполнить анкету и прислать резюме. Можно также проект на 500 знаков с идеей в определенной сфере.

Вакансии в "социальном лифте" размещены по регионам. Среди них: председатели райгосадминистраций, SMM-специалист, копирайтер, маркетолог-аналитик, менеджер IT-проекта. На вопросы пользователей отвечают в чате.

Идея этого проекта принадлежит министру цифровой трансформации, в прошлом IT-предпринимателю 28-летнему Михаилу Федорову.