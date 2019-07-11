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Зеленский отменил парад ко Дню Независимости

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Президент Владимир Зеленский отменил парад на День Независимости. Зато хочет выделить 300 млн грн на премии украинским военным. Заверил, что празднование 24 августа состоится в новом формате.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на пленарном заседании 10 июля призвал украинцев в этот день выйти на Крещатик.

— Парад — это символ. Так народ выражает благодарность нашим военным, — говорит политолог Виктор Таран, 41 год. — Зеленский не ориентируется в важных государственных мероприятиях, не понимает значение парада ко Дню Независимости. Из-за неосведомленности он сознательно или случайно топчется по государственным символам. Важно, чтобы общество нашло способ выразить уважение и благодарность армии.

— Во время парада армия становится главной в повестке дня государства. А вопрос войны, гордости и борьбы за свою землю — ключевым для общества, — говорит офицер резерва Вооруженных сил Роман Кулик, 27 лет.

— Украинцы забывают о конфликте на Донбассе. Парад — один из способов напомнить о войне. В прошлом году вместе с украинскими военными в мероприятии принимали участие вооруженные силы НАТО. Это демонстрация того, что у Украины есть сильные партнеры.

Парад показывает, что мы готовы бороться за независимость. Много военных против его отмены. Скорее всего, проведем свой парад. Пройдемся по Крещатику колонной, где будут военнослужащие, ветераны, волонтеры.

— Военный парад не стоит рассматривать с точки зрения экономических выгод, — говорит финансовый эксперт Алексей Кущ, 43 года.

— Цель парада — стать символом чего-то законченного. В азиатских странах, в Индии например, он символизирует победу над колониальным прошлым.

В условиях войны парад неуместное мероприятие. Надо перевернуть лист, чтобы появилось место для этого. Когда продолжают гибнуть солдаты, праздновать нечего.

"Решение Владимира Зеленского раскололо украинское общество, — пишет публицист 52-летний Виталий Портников. — Оппоненты президента говорят, что он лишил страну возможности выразить уважение людям, которые противостоят агрессии. Сторонники напоминают, что это трата бюджетных средств. А само стремление к парадам — "отрыжка советских времен".

До 2014-го так можно было считать. Потому что Украина еще не была настоящим государством. И жители не понимали, зачем им армия. Отрезвление произошло после нападения России на Украину. Мы с ужасом наблюдали за беспомощностью государства и Вооруженных сил, которым противостояла слаженная, хорошо финансируемая военная машина, которая давно готовилась к нападению. Только беспрецедентные усилия украинского общества, которых оккупант явно не ожидал, смогли остановить агрессию Москвы. И с этого момента можно говорить о возрождении украинской армии и уважения к ВСУ. Парады стали демонстрацией того, что новая армия у нас есть. И пользуется поддержкой общества. Это элемент уважения и самоуважения.

Зеленский в очередной раз продемонстрировал непонимание страны, неготовность просчитать реакцию самой активной ее части. Своим решением он предоставил особый смысл Дню Независимости — как дню, который разделяет власть и граждан. И это провоцирование общественного недовольства на пустом месте — еще одно напоминание о вызовах, с которыми столкнулась Украина после избрания Владимира Зеленского президентом. Никто теперь не знает, чем закончится парад — не то что война.

Автор: Ангелина КОВАНДА, Екатерина ЛУКЬЯШКО
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Дата
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