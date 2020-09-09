"Зеленский — не новое лицо. В политических играх он более 20 лет"

- Надо строить свою жизнь без того, чтобы оглядываться на президента. Мол, он не дает пожить в реформированной стране. Ускорять надо не реформы, а себя. Хотите, чтобы в вашей жизни что-то произошло - делайте это. У многих получается, - говорит журналистка, автор проекта "Рагу.ли" 38-летняя Татьяна Микитенко. Говорим по скайпу.

Что больше всего навредило Украине за 29 лет?

— Мудаки, которые рвутся к корыту. Люди, единственное желание которых - напихать себе желудки. Огромное количество не думают об интересах государства. Причем игроки даже не меняются — Фокин и Кравчук продолжают влиять на нашу жизнь. Они несут эту совковую традицию дорывания к корыту. Потому что система диктует правила, а ее игроки создают удобные для себя условия.

Самым большим дискомфортом для большинства людей являются изменения. Для каждого это стресс. Государственная система функционирует по тому же принципу — все ее участники вкладываются, чтобы ничего не менялось.

Год тому назад Зеленский анонсировал "новые лица", а оказалось — это Фокин и Кравчук.

Но ведь Зеленский - новое лицо.

- Я так не думаю. С конца 1990-х он на сцене играл роль смешного малоросса, хохла. Это единственный образ украинца, который устраивает Россию. Он не новое лицо, хотя для кого-то стал таким как политический игрок.

Политика - это же не обязательно быть народным депутатом или членом правительства. Политические игры можно вести и через культуру. На этом фронте Зеленский был игроком более 20 лет. Большинство людей не осознают, какой вред он нанес для формирования здоровой идентичности украинца.

Что еще навредило стране?

— Не защищали достаточно украинский язык. Если бы этот вопрос решили в 1990-е, то сейчас мы его не касались бы. Это нонсенс, когда с такими сверхусилиями продавливают закон о защите государственного языка через 28 лет после провозглашения Независимости. Сейчас его защищают, потому что всякая кремлевская шваль хочет, чтобы доминировало российское.

Слышу ужасные вещи от телеведущей Снежаны Егоровой, которая говорит о "селюках, которые говорят на суржике и готовы свою жизнь положить за Украину, но какая это жизнь?" Этим ставит под сомнение ценность жизни украинца.

Достоинство в этой стране уничтожают люди, которые всем сердцем ненавидят украинское и почему-то продолжают здесь жить. Мы все еще переживаем переходный период после долгой оккупации нации и ее сознания.

Какие стереотипы есть у украинцев относительно себя?

— Часто бываю в небольших селах. Приезжаешь — там 300-летняя церковь. А тебя спрашивают "Чего приехал? Здесь ничего интересного нет". Украинцы себя недооценивают, потому что их долго к этому приучали. С одной стороны, у нас есть гордость за себя, а с другой стереотип — "ничего интересного". Люди даже как-то стесняются, что в их город, поселок, село, хутор приезжают туристы, чтобы увидеть уникальность.

Нам надо полюбить себя, научиться ценить и перестать оглядываться на то, что у кого-то лучше.

Как бороться с этими стереотипами?

- Перерастем. Появляются новые поколения, это уже другие, свободные люди. Они — активные, не боятся действовать, готовы отвоевывать свои права.

Вы автор проекта "Рагу.ли". Так называют наглых, некультурных людей. Почему это явление не удается перемолоть в нашей культуре?

- Рагулизм существует во всех культурах и в каждом из нас — просто у кого-то прет, а кто-то понимает - что-то здесь не то. Можно пойти по дорожке, а можно сократить дорогу — через клумбу. Ну сколько вы сэкономили? Полминуты? Или некуда высыпать мусор - а, брошу под дерево, никто не увидит.

Такое поведение не может быть нормой. А у нас часто рагулизм воспринимается именно так. Здесь я и веду свою борьбу. Мне это не нравится, но почему-то никто не называет задницу задницей. Я начала называть. Оказалось, многие люди разделяют такое мнение.

Седьмой год продолжается российско-украинская война. Почему до сих пор наши артисты хотят выступать в РФ?

— Думают, что просто зарабатывают деньги, их обожает публика. На самом деле, когда едут на территорию врага, который захватил часть государства и терроризирует ее 29 лет, то на них смотрят, как на бл...й. Им кажется, что они прикольные, а по сути выставляют себя на посмешище.

Дмитрий Гордон каждое интервью начинает со слов: "Нас будет смотреть широкая аудитория, поэтому давайте перейдем на русский язык". Его не интересует украинская публика.

Общество поддерживает это?

- Все меньше. Но еще слышно: какая разница.

В гостинице на рецепции девушка говорила по-русски. Мы попросили общаться на украинском, потому что мы все украинцы и хотим иметь право в Украине не понимать русский и не пользоваться им в быту. Почему это приходится объяснять. Официанты переходят на украинский. Хотя сначала говорят, что им тяжело, а потом слышишь, что этот человек говорит на украинском в быту. Так ради чего?

Какие события считаете знаковыми для государства?

- Никто не сделал для независимости Украины столько, как Путин и Россия. Они так не хотели потерять над нами контроль в 2014 году, что осмелились пойти войной. И стерли у многих украинцев иллюзии относительно этого врага. Путин показал отношение империи к нам.

Главная борьба всегда велась за Киев. Без него и Киево-Печерской лавры у России нет истории. Их символы находятся на нашей территории. Лавра - номер один, потому что вцепились в то, чтобы быть центром православия.

Вы не думали уехать из страны?

— Нет. Это сложно. Потеряешь идентичность, надо будет перестраиваться под что-то. И мне кажется, что у Украины прекрасное будущее. Не вижу смысла покидать ее. Мне не нравится нагнетание, что из страны уезжают самые умные. Кто-то уехал, а кто-то остался, есть и вернувшиеся. Здесь есть большое количество талантливых, активных, интересных и инициативных людей.

Как оцениваете год президентства Зеленского?

- У него нет команды. Зависит от тех людей, которые с ним сейчас. Все, кто приближаются к президенту, начинают нагло себя вести, потому что понимают - им нет замены.

Зеленский дал нам выучить еще один урок. Показал, как нами легко манипулировать.

Темп, с которым движется страна — нормальный или медленный?

- В чем-то лучше, в чем-то хуже. Самая большая проблема - образование. Детей воспитывают в стиле советской совковой школы, которая похожа на колонию. Система все еще функционирует так, что ребенок не является заказчиком услуги в школе.

Вопрос украинского языка и развития медиапространства — хотела бы ускорить. Но мы все равно живем гораздо лучше, чем в 1990-х, 2000-х. Мир меняется. Украина ускоряется с ним. У нас появляются возможности жить лучше. Ездим по Европе. Есть много свободы и возможностей, которые дает цивилизованный мир. Избавляемся от мысли, что лучше сидеть и ждать. Надо брать и делать. Я вижу больше людей, которые берут и делают.

Выложила в интернет 2500 украинских книг

Татьяна Микитенко родилась в Киеве в семье журналиста и преподавательницы английского языка. Окончила отделение востоковедения Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, изучала турецкий язык.

Заочно получила образование юриста в Академии министерства внутренних дел.

Работала политической обозревательницей англоязычной редакции Всемирной службы радиовещания Украины. Преподавала английский в университете.

Более 11 лет ведет блог "Рагу.ли " о безвкусице политиков и не только. С единомышленниками организовала проект "Читанка" - отсканировала и выложила в открытый доступ почти 2,5 тыс. украинских детских книг, изданных до 1991 года.

Увлекается туризмом по Украине.

— Нравится находить жемчужинки, неизвестные места, — говорит Татьяна. — Планирую развивать канал "Спотыкция" — от слов "спотыкаться" и "экспедиция". Буду рассказывать, где была, что интересного видела, куда рекомендую поехать.

Любимая книжка - "Винни Пух" Алана Милна.

Живет в Киеве, любимое место — парк "Аскольдова могила".

В гражданском браке.