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пятница, 22 ноября 2019 07:25

"Зеленский на дистанции один. Должен показать, что он гарант изменений"

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20 ноября прошло полгода со дня вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины. За него на выборах во втором туре проголосовали 73,22% людей.

В начале ноября главе государства доверяли 68% украинцев, по данным социологов. В начале октября — 66%. В сентябре его работой были довольны 71% человек.

— Самое большое достижение Зеленского за это время — результаты парламентских выборов (в июле партия "Слуга народа" получила 254 парламентских мандата из 424. — ГПУ). Это его личный результат, — говорит политический обозреватель Леонид Швец, 55 лет.

А как управленца?

— Президент еще должен выстроить систему управления. Полгода пошли на врастание во власть. Старая система остается. Очень сопротивляется. И кто кого, пока не понятно. Есть большое искушение начать управлять ею, это проще. И есть надежда, что Зеленский все-таки попытается ее перестроить. Он до сих пор имеет высокий уровень доверия.

Сколько будет сохраняться этот кредит доверия?

— Зеленский на дистанции один. Да, его рейтинг понемногу спадает, а у кого растет? Никого рядом не появилось. Если ты бежишь один, то тебя никто не догоняет и не обгоняет. Это проблема. Слышим тотальную критику. При этом нет оппозиции, которая пользуется хотя бы минимальным доверием общества.

Какие главные провалы президента?

— Коммуникационный. Почему президент не вспомнил вовремя о гибели командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, полковника Евгения Коростелева?

Как можете оценить его команду?

— Много вопросов к Кабмину. Но я не разделяю панических заявлений "у них все валится, ничего не получается". Получается. Проголосовали же за земельную реформу. Они только пришли. Со всеми недостатками, потенциальными ошибками. Но и с шансами, которые пока остаются.

Что позволит Зеленскому удержать рейтинг?

— Ему не хватает президентскости. Насколько человек ведет себя, говорит как президент? Зеленский пытается быть "своим". Потому что как только политик становится "чужим", его начинают ненавидеть. С другой стороны, надо, чтобы действия, слова, поведение не вызывали сомнений — у этого человека власть и если он так сказал, то так и будет. Решение должен принимать не руководитель Офиса президента.

Что ожидает власть и страну в следующем году?

— Тяжелый год. Придется отвечать на вопрос: что такое новая Украина в международном плане. Потому что в США звучит: коррумпированное государство. С этим надо что-то делать. Внутри страны Зеленский должен показать, что он гарант изменений.

Выполнил 24 обещания

За шесть месяцев глава государства выполнил 24 обещания, провалил — 18, посчитал портал "Слово и Дело".

Президент внес 33 законопроекта. В частности, приняты законы об импичменте; о материальном поощрении и защите обличителей коррупции; об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года; реформе прокуратуры и судов, ее критиковал Европейский Союз. Вернули наказание за незаконное обогащение и конфискацию сомнительных доходов. Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований разрешили прослушивание. И проводить обыски у народных депутатов без согласия ВР.

Рада рассматривает президентские законопроекты об уменьшении количества народных депутатов с 450 до 300 и их избрании по спискам партий; досрочном прекращении полномочий нардепа за кнопкодавство; усилении уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря.

Зеленский не выполнил обещание об обновлении руководителей правоохранительных органов, назначать на должности "новых людей".

7 сентября в аэропорту "Борисполь" встретил освобожденных из российского плена 35 украинцев, среди которых 24 моряка. Этому предшествовали договоренности с РФ - отдать им 35 человек, в частности россиян, воевавших на Донбассе, шпионов.

1 октября Зеленский заявил, что Украина согласовала "формулу Штайнмайера". Она предусматривает выборы в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей, закон об "особом статусе" этих территорий. Это вызвало общественные протесты под лозунгом "Нет капитуляции" в столице и регионах.

С 29 октября на Луганщине началось разведение войск. В ноябре — на Донбассе.

В недавнем видеообращении Зеленский заявил: "Мы пообещали полную перезагрузку. Кто не сможет работать, с тем будем прощаться".

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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Дата
22
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