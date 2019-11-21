"Зеленский на дистанции один. Должен показать, что он гарант изменений"

20 ноября прошло полгода со дня вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины. За него на выборах во втором туре проголосовали 73,22% людей.

В начале ноября главе государства доверяли 68% украинцев, по данным социологов. В начале октября — 66%. В сентябре его работой были довольны 71% человек.

— Самое большое достижение Зеленского за это время — результаты парламентских выборов (в июле партия "Слуга народа" получила 254 парламентских мандата из 424. — ГПУ). Это его личный результат, — говорит политический обозреватель Леонид Швец, 55 лет.

А как управленца?

— Президент еще должен выстроить систему управления. Полгода пошли на врастание во власть. Старая система остается. Очень сопротивляется. И кто кого, пока не понятно. Есть большое искушение начать управлять ею, это проще. И есть надежда, что Зеленский все-таки попытается ее перестроить. Он до сих пор имеет высокий уровень доверия.

Сколько будет сохраняться этот кредит доверия?

— Зеленский на дистанции один. Да, его рейтинг понемногу спадает, а у кого растет? Никого рядом не появилось. Если ты бежишь один, то тебя никто не догоняет и не обгоняет. Это проблема. Слышим тотальную критику. При этом нет оппозиции, которая пользуется хотя бы минимальным доверием общества.

Какие главные провалы президента?

— Коммуникационный. Почему президент не вспомнил вовремя о гибели командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, полковника Евгения Коростелева?

Как можете оценить его команду?

— Много вопросов к Кабмину. Но я не разделяю панических заявлений "у них все валится, ничего не получается". Получается. Проголосовали же за земельную реформу. Они только пришли. Со всеми недостатками, потенциальными ошибками. Но и с шансами, которые пока остаются.

Что позволит Зеленскому удержать рейтинг?

— Ему не хватает президентскости. Насколько человек ведет себя, говорит как президент? Зеленский пытается быть "своим". Потому что как только политик становится "чужим", его начинают ненавидеть. С другой стороны, надо, чтобы действия, слова, поведение не вызывали сомнений — у этого человека власть и если он так сказал, то так и будет. Решение должен принимать не руководитель Офиса президента.

Что ожидает власть и страну в следующем году?

— Тяжелый год. Придется отвечать на вопрос: что такое новая Украина в международном плане. Потому что в США звучит: коррумпированное государство. С этим надо что-то делать. Внутри страны Зеленский должен показать, что он гарант изменений.

Выполнил 24 обещания

За шесть месяцев глава государства выполнил 24 обещания, провалил — 18, посчитал портал "Слово и Дело".

Президент внес 33 законопроекта. В частности, приняты законы об импичменте; о материальном поощрении и защите обличителей коррупции; об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года; реформе прокуратуры и судов, ее критиковал Европейский Союз. Вернули наказание за незаконное обогащение и конфискацию сомнительных доходов. Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований разрешили прослушивание. И проводить обыски у народных депутатов без согласия ВР.

Рада рассматривает президентские законопроекты об уменьшении количества народных депутатов с 450 до 300 и их избрании по спискам партий; досрочном прекращении полномочий нардепа за кнопкодавство; усилении уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря.

Зеленский не выполнил обещание об обновлении руководителей правоохранительных органов, назначать на должности "новых людей".

7 сентября в аэропорту "Борисполь" встретил освобожденных из российского плена 35 украинцев, среди которых 24 моряка. Этому предшествовали договоренности с РФ - отдать им 35 человек, в частности россиян, воевавших на Донбассе, шпионов.

1 октября Зеленский заявил, что Украина согласовала "формулу Штайнмайера". Она предусматривает выборы в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей, закон об "особом статусе" этих территорий. Это вызвало общественные протесты под лозунгом "Нет капитуляции" в столице и регионах.

С 29 октября на Луганщине началось разведение войск. В ноябре — на Донбассе.

В недавнем видеообращении Зеленский заявил: "Мы пообещали полную перезагрузку. Кто не сможет работать, с тем будем прощаться".