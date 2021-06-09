Закон об олигархах не будет работать без судов

- Если олигархи будут давить, чтобы за это законопроект не проголосовали, изменили или отложили, мне нужна будет поддержка. Не буду иметь ее в парламенте - тогда вопрос об олигархах вынесу на референдум, - говорит президент 43-летний Владимир Зеленский в форуме 7 июня.

2 июня внес в Верховную Раду проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

- Ни один глава государства в Украине не ставил целью преодолеть олигархов. Потому что президенты были частью этой системы, - говорит 38-летняя Агия Загребельская, основательница общественного проекта "Лига антитраста", государственная уполномоченная Антимонопольного комитета в 2015-2019 годах.

- Во второй тур на президентских выборах выходят кандидаты, связанные с олигархами. В результате человек, который заходит на Банковую, обслуживает их интересы. А если даже президент начинает бороться с каким-то олигархом, то давление на власть через телеканалы, монополии - шантажирует дефицитом социально важного товара, поднятием цен.

При премьерстве Арсения Яценюка (дважды возглавлял правительство - в 2014-2016 годах. - ГПУ) утверждали правила этики госслужащих. Те должны были отчитываться о встрече с бизнесменами, народными депутатами. Эта норма не работала. Журналисты фиксируют встречи команды Зеленского с олигархами, влиятельными лицами. А власть говорит: нет, мы не знакомы, не встречались. Ничто не мешает правоохранителям выявлять коррупцию, но они этого не делают.

Президентский законопроект не направлен на настоящую борьбу с олигархами. Это декларация о намерениях. Предложенные нормы не дадут никаких результатов, если не будут работать суды, Антимонопольный комитет, антикоррупционные и правоохранительные органы. Когда они будут действовать эффективно, то и закон об олигархах не будет нужен.

Законопроект могут заблокировать в парламенте. Если эту инициативу граждане поддерживают на референдуме, документ какое-то время будут обрабатывать. Еще шесть месяцев набирать законную силу. Процесс может занять более двух лет.

Зеленский не имеет стратегии, более широкого видения. Его команда работает на сохранение рейтингов до парламентских и президентских выборов.

Осенью 2019 года Игорь Коломойский приватизировал Аульскую хлоропереливную станцию ​​на Днепропетровщине. Антимонопольный комитет разрешил "Метинвесту" Рината Ахметова купить Днепровский металлургический комбинат. Единственным конкурентом на аукционе будет компания его бывшего топ-менеджера. Дмитрий Фирташ годы взимал температурные коэффициенты с потребителей - дополнительный платеж поверх тарифа на газ. Хозяйственный суд Киева отменил штраф АМКУ за сговор на колесных тендерах Укрзализныци. Сказал, что там есть конкуренция - между различными представителями "Интерпайпа", который принадлежит Виктору Пинчуку. Поэтому у олигархов все хорошо, стабильно.

Соединенные Штаты 100 лет тому назад принудительно поделили олигархические бизнесы, которые контролировали целые отрасли экономики. Фактически лишили их монопольных прибылей и возможности оказывать давление на государство. Дали много прав потребителям.

- Власти решили бороться с людьми, которые пользуются системой. Это не очень разумно. Потому что когда их уберут, появятся другие, - говорит политолог 55-летний Сергей Гайдай.

- Этот государственный аппарат, социально-политическое устройство существует почти 30 лет. Возникла небольшая группа людей, которых называют олигархами. Они используют механизм коррупции. Не надо бороться с олигархами. Надо разрушить систему - сделать невозможным теневой бизнес, принять законы и начать их выполнять.

А закон Зеленского - это популизм, попытка понравиться обществу. Действенным не будет. Через некоторое время выяснится, что преодолеть олигархов нельзя, потому что власть имитирует борьбу.

- Этот закон не о борьбе с явлением, а о желании избавиться от конкретных людей. Козлов отпущения будет назначать Совет национальной безопасности и обороны. Хорошие ребята будут решать, кто плохой. А надо, чтобы был единый порядок для всех. Олигархия держится на избирательности, - говорит экономист 58-летний Владимир Дубровский.

- Президенты не были заинтересованы в преодолении системы. Кучма создавал олигархов и политически на них опирался. Ющенко не понимал, как это сделать. Янукович сам хотел стать олигархом, сделал таким своего сына. Порошенко был обязан бороться, потому что пришел на волне Майдана. Но не захотел избавиться от своего класса.

В первые годы после Майдана под давлением Запада и общества удалось провести ряд реформ, которые уменьшили возможность некоторых олигархов зарабатывать. Но влияние на политику не уменьшился. Как имели своих депутатов и чиновников, так есть и сейчас.

Зеленский первый, кто мог сделать настоящую деолигархизацию, потому что не имел своего клана. Но он мыслит понятиями этой же системы - кто хороший, а кто плохой. Должен осознать важность институтов. Но сейчас главная цель президента - пиар, увеличение своего рейтинга. Также хочет избавиться от разговоров, что он марионетка Коломойского.

Президенту было выгоднее стать арбитром над всеми олигархами. Сейчас он оказался под ними. Зеленского это не устраивает. Закон дает шанс это изменить.

Норма будет действовать десять лет

Олигархом будут называть того, кто соответствует по меньшей мере трем критериям - участвует в политической жизни; имеет влияние на средства массовой информации; монопольно владеет предприятием; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов - сейчас это 2,2 млрд грн. Это прописано в законопроекте президента.

Признавать человека олигархом будет Совет национальной безопасности и обороны по представлению Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, СБУ, Антимонопольного комитета.

Олигархов будут включать в реестр. Им будут запрещать делать взносы партиям, покупать объекты большой приватизации. Такие лица будут обязаны подавать декларацию о доходах. Государственные служащие будут отчитываться о контактах с такими представителями крупного бизнеса.

Закон в случае его принятия начнет работать через шесть месяцев после публикации, будет действовать 10 лет.