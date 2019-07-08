За предвыборную агитацию заплатят украинцы

В Украине четвертый год действует закон о финансировании партий из государственного бюджета. Деньги ежеквартально перечисляют политсилам, которые на парламентских выборах преодолели 5-процентный барьер. Их распределяют пропорционально - по количеству депутатов.

После внеочередных выборов 21 июля финансирование на пять лет получат партии, набравшие более 2% голосов. Должны подавать в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отчеты об имуществе, доходах и расходах.

Шесть партий - "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко" (нынешняя "Европейская солидарность"), "Самопомощь", "Оппозиционный блок", Радикальная партия Олега Ляшко, "Батькивщина" - за три предыдущих года получили более 1,1 млрд грн.

Партиям, которые пройдут в следующий парламент, государство вернет потраченные на агитацию средства - до 360 млн грн каждой.

На финансирование партий в 2020 году выделят более 600 млн грн, говорят в движении "Честно". 10% дополнительно получают политсилы, которые проведут по списку более трети женщин.

- Раньше партии напоминали лампочки. Ты ее можешь включить, а можешь выключить. Олигарх не дает месяц-другой деньги, и партия фактически прекращает деятельность. А сейчас политсилы получили гарантии, потому что могут жить за государственные средства, - говорит председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, 45 лет.

Что этот закон изменил в партийной жизни?

- Партии начали легализировать работу. До этого даже парламентские партии рассказывали, что у них в офисах работает один-два человека. Сейчас появились десятки реальных работников. Начали платить зарплату в конвертах. Государственное финансирование довольно серьезное. Этого достаточно, чтобы работать между выборами. Олигархам можно сказать - нет.

Однако часто эти деньги выбрасывают на ветер. Две трети суммы могли отнести на телеканал за рекламу.

Закон должен был сделать прозрачным финансирование партий. Это произошло?

- Все без исключения 353 партии вынуждены подавать финансовые отчеты. Возникли скандалы, заводились грязные наличные - когда пенсионеры или продавцы супермаркетов перечисляли партиям по 150 тысяч гривен. Это ударило по имиджу партий.

С каждым кварталом все больше партий подают отчеты в НАЗК. Однако 70-80 процентов - не отчитываются, их невозможно найти: указаны старые адреса, старые руководители.

Может новая Верховная Рада отменить закон?

- Угроза высока. Даже в нынешнем парламенте есть много тех, кто либо не понимает логики государственного финансирования, либо спекулирует на этой теме.

Когда сможем сказать, что партии становятся независимыми?

- Если примем ряд изменений в законодательство, результат увидим через несколько лет. Надо запретить рекламу и уменьшить влияние олигархов на медиа, полноценно финансировать общественное телевидение. Процесс не будет быстрым. За несколько избирательных циклов, через 10 лет, увидим результат.

На что партии должны тратить деньги из бюджета?

- Прежде всего на аренду офисов и зарплаты работников в региональных центрах. Чтобы партия была живой на местах и туда обращались избиратели. Чтобы в ячейках воспитывались новые поколения партийцев, шел поток кадров. Второе - на учебу. Следует повышать профессионализм от низового уровня до центрального аппарата. Тогда получим политиков лучшего качества. При партиях должны работать аналитические центры. Потому что это новые идеи, программы, стратегии. От этого автоматически улучшается качество законопроектов или решений местных органов власти. Средства должны идти для организации встреч с избирателями.

Есть страны, где политическая реклама на телевидении запрещена. Стоит ли это сделать у нас?

- Украинские партии, как наркоманы, зависят от телевизионной иглы. Надо запретить телевизионную, радиорекламу, бордовую. Вообще. Потому что картина выглядит искаженной. Во время агрессии России украинские партии тратят в 2,5 раза больше (по итогам кампании 2014 года. - ГПУ), чем польские на выборах в Сейм. Украина - рекордсмен в Европе по количеству потраченных денег на гонки. Эту кампанию мы превратили в соревнование шоуменов и концертов. Качественное шоу без гонораров артистам стоит свыше 500 тысяч гривен.

Кто в регионах развивает ячейки?

- Кто выдвигает больше кандидатов в объединенных территориальных общинах. "Батькивщина", "Европейская солидарность", Радикальная партия Олега Ляшко, "Самопомощь".

Чтобы быть влиятельным и иметь успех, центральный офис партии должен насчитывать около 70 сотрудников. Иметь 25 офисов в регионах и, по меньшей мере, - районные представительства. Но когда спонсоры считают, они говорят: а зачем? Лучше закажем телевизионную рекламу.

Если бы какая-то партия сейчас думала на перспективу - во что она должна была вложить средства?

- В местные ячейки. Если они будут сильными, появится реальная альтернатива местным элитам. Пока эта критика эмоциональная, необоснованная. Поэтому на местных выборах побеждают одни и те же. Около 70 процентов глав общин - старые сельские, поселковые, городские головы. Нет изменений поколений в политике на местах.