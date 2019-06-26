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четверг, 27 июня 2019 05:45

За право жить в свободной стране мы заплатили тысячами лучших украинцев. Не отступим

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- В Харькове проспект имени украинского героя и диссидента Петра Григоренко называют именем украинофоба Георгия Жукова. Московская церковь хочет запретить Украинскую. Андрей Портнов назначен профессором Киевского университета. В Одесской области собираются отменить Закон о языке. А с телеэкранов нас убеждают, что это в Украине "ветер перемен". Украинцы! Разве вы не слышите запах "русcкого духа"? - так отреагировал на события последних дней председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Его возмущение имеет основания. Ситуация, которая складывается в государстве, указывает на то, что угроза пророссийского реванша становится реальной. Парламентская ассамблея Совета Европы в ночь на вторник дала "зеленый свет" возвращению в организацию делегации РФ. Это свидетельствует о том, что после смены власти Украина стремительно теряет позиции и на международной арене.

Перед началом июньской сессии ПАСЕ украинская делегация обратилась к администрации нового президента Владимира Зеленского с просьбой о встрече - чтобы согласовать общий план противодействия российскому влиянию, рассказывает первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко. За прошедшие пять лет привлекать государства ЕС на сторону Украины удавалось прежде всего благодаря работе нашей дипломатии во главе с президентом Петром Порошенко.

Но у Зеленского на просьбы не отреагировали.

Накануне президентских выборов эксперты-международники высказывали опасения, что в случае поражения Порошенко позиции Украины на мировой арене могут заметно ослабнуть. Тогда оппоненты возмущались "порошенковской пропагандой". И опасения оказались правдивыми.

"Слабой" Украина стала после президентских выборов-2019. Не случайно после поражения Порошенко о желании вернуться друг за другом заявили одиозные политики, которые после Революции достоинства бросились в Россию.

Новоизбранный президент быстро расставил точки над "і", назначив главой своей администрации Андрея Богдана, который работал в Кабмине Николая Азарова и по закону о люстрации не имеет права занимать государственные должности как минимум до 2024 года. Сам закон при этом обжалован в Конституционном суде. Однако для назначения Богдана даже решения КС решили не ждать. Для политических беженцев эпохи Януковича это стало сигналом: можно возвращаться.

И вот уже о намерении баллотироваться в Верховную Раду сообщил Андрей Клюев - экс-глава администрации президента Януковича, по спискам "Оппозиционного блока" и "Оппозиционной платформы - За жизнь" ломится целая стая экс-"регионалов", Азаров выражает намерение приехать в Украину. После этого не удивит где-то в аэропорту "Борисполь" и Виктор Янукович.

Одним из самых показательных стал пример автора скандальных "законов 16 января" Андрея Портнова. Он один из первых приехал в Украину и получил здесь престижную работу: профессора кафедры конституционного права Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Студенты КНУ такого надругательства над здравым умом не вытерпели. Организовали акцию протеста. Заявили, что не уйдут из-под кабинета ректора Леонида Губерского, пока приказ о назначении одиозного юриста Януковича не отменят. И Губерскому таки пришлось выполнить эти требования. Ведь протест вышел на политический уровень: к студентам присоединились представители партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", в частности народные депутаты Виктория Сюмар, Андрей Левус и директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Как свидетельствуют действия Порошенко и его команды, "ЕС" способна защитить достижения предыдущих пяти лет и не допустить реванша пророссийских сил.

К слову, после начала антироссийских протестов в Грузии "Европейская солидарность" единственная в Украине организовала акцию солидарности с этой страной, которая также страдает от имперских притязаний РФ.

- Мы еще раз предупреждаем прокремлевских политиков и их приспешников: возвращения к временам Януковича не будет. Даже не надейтесь на повторение 2010-2013 годов, когда власть приватизировала Партия регионов, которая пыталась загнать Украину в кремлевское стойло, - говорит волонтер София Федина, пятый номер списка "Европейской солидарности". Так прокомментировала события, когда сторонник "русского мира" разбил мемориал первого героя Небесной сотни Сергея Нигояна. Активисты "ЕС" немедленно привели его в порядок и вскоре восстановят за свой счет.

Ежедневно реваншисты становятся все наглее. Рейтинг "Оппоплатформы" свидетельствует, что в Верховную Раду вернется кум Владимира Путина - Виктор Медведчук. Он недавно пополнил свою медиаимперию телеканалом "Зик". Не случайно в информационном пространстве появилась его давняя идея о федерализации - то есть раскол Украины изнутри, как того хочет Москва.

Она же стоит за иском украинского филиала РПЦ (бывшей УПЦ МП. - ГПУ) с требованием отменить регистрацию Православной церкви Украины. "Европейская солидарность" уже пообещала предоставить ПЦУ юридическую поддержку для защиты от российской атаки.

Команда Порошенко будет бороться и против ревизии закона об украинском языке, который экс- "регионалы" надеются отменить через Конституционный суд, как и против любых других попыток реванша.

- Мы этого не допустим. За право жить в своей свободной стране заплатили тысячами лучших украинцев. Пять лет мы строили сильное государство и отбиваем российскую агрессию на всех фронтах. И теперь не дадим повторить старые истории, не отдадим государство, не отступим: Украина будет свободная, сильная и единая, - говорит Андрей Парубий, который идет на выборы вторым номером в списке "ЕС".

Автор: Оксана ГАВРИЧЕНКО
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