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четверг, 10 декабря 2020 07:45

"За два скрытых "Мерседеса" будет 51 тыссяча штрафа"

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- Законопроект компромиссный. Надо принять его, чтобы начал действовать до конца года и мы не нарушили систему электронного декларирования, - говорит председатель Верховной Рады 37-летний Дмитрий Разумков в сессионном зале 4 декабря.

Парламент 289 голосами вернул уголовную ответственность за ложь в декларациях. Внес изменения в Уголовный кодекс. Спикер подписал документ и передал президенту.

Если сведения в декларации отличаются от достоверных более, чем на 9 млн грн, предусмотрен штраф от 51 тыс. до 85 тыс. грн. или общественные работы от 150 до 240 ч. Возможно ограничение свободы до двух лет с лишением права занимать должности до трех лет. За ложь от 1,3 до 9 млн грн и умышленное непредставление - штраф от 42,5 тыс. до 51 тыс. грн или общественные работы с лишением права занимать должности до трех лет.

Раньше за ложь в декларации более, чем на 500 тыс. грн и умышленное непредставление данных грозила тюрьма. Ответственность касалась народных депутатов, судей, государственных служащих, должностных лиц государственных и коммунальных предприятий, депутатов местных советов, чиновников местного самоуправления. Сейчас максимальное наказание - ограничение свободы. Такие осужденные находятся в уголовно-исполнительных учреждениях открытого типа без изоляции от общества. Могут носить гражданскую одежду, пользоваться компьютером, иметь мобильные телефоны, тратить деньги без ограничений.

Председатель Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции Александр Новиков призвал президента наложить вето.

- Сейчас, заплатив штраф, можно не подать декларацию и скрыть приобретенное коррупционным способом, - заявил глава НАПК.

27 октября Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверную информацию в декларациях. Приостановил полномочия НАПК проверять данные в них. Решение принял по представлению нардепов из "оппозиционным платформы - За жизнь" и партии "За будущее".

- Статью нужно вычищать. Вынужденно спешно приняли решение, которое юридически странное. Ответственность - слабая, - говорит 40-летний Ярослав Юрчишин, народный депутат от "Голоса", заместитель председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики.

- Раньше недостоверная информация в декларациях была уголовным преступлением, сейчас - уголовный проступок, это более мягкая форма. Не забрали ли у НАБУ возможность расследовать такие правонарушения? Может оказаться, что адвокаты будут обращать на это внимание и собранные бюро факты учитывать не будут.

Оптимальным решением было бы вето президента. Он должен поставить условие Верховной Раде - подпишет закон, если добавят пункт о заключении и снизят порог, с которого начинается ответственность. Вето подтолкнет парламентское большинство проголосовать.

Поднять планку до 9 миллионов предложили ОПЗЖ и "За будущее". Этот порог - очень высокий. Объяснить его логически невозможно. За два незадекларированных "Мерседеса" класса люкс будет 51 тысяча штрафа. Ограничение свободы, штраф и возможность освобождения после раскаяния делает норму фактически недейственной.

Уголовную ответственность нужно было вернуть до конца года. Иначе с 2021-го не было бы наказания за ложь в декларации. Это привело бы к полному разрыву с международными партнерами. Из того, что мне известно, представители Евросоюза критически оценили ослабление ответственности. Такое решение не улучшит сотрудничество.

- Это имитация. Депутаты не хотят иметь действенную систему противодействия коррупции. Все кричат ​​- это компромисс. Чей? Воров и мошенников? - говорит юрист Виктор Чумак, 62 года.

- Когда Украина подписывала с Евросоюзом соглашение о безвизе, условием было наказание за ложь в декларациях. То есть лишение свободы. Сейчас - ее ограничение. Это спецобщежитие. Там надо отмечаться и периодически жить. Пришел, переночевал и ушел. Хорошо, что есть лишение права занимать должности на три года. Но можно было и навсегда.

Сейчас из-за решения Конституционного суда НАПК не имеет права проверять декларации, работать с реестрами, контролировать образ жизни, отслеживать конфликты интересов. Ситуация на руку пророссийским силам. Будут делать акцент, что реформы в стране невозможны, чтобы Евросоюз от нас отвернулся.

Это выгодно и 90 процентам политиков и чиновников, прокурорам, судьям, депутатам. Никто не хочет, чтобы их контролировали. А президент Зеленский сам попался на антикоррупционной системе (в прошлом году семья Зеленского провела операции по купле-продаже облигаций внутреннего государственного займа более, чем на 5 млн грн и не внесла данные в декларации. - ГПУ).

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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Дата
10
декабря

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