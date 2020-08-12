Власти должны услышать городских голов. Тогда решится много вопросов в стране

- Градус напряжения среди горожан высокий. Люди готовы к акциям протеста. Согласны соблюдать противоэпидемические требования. Но просят дать возможность работать, - говорит городской голова Тернополя 45-летний Сергей Надал.

Тернополь неделю игнорировал указание из Киева усилить карантинные ограничения. Считали, что город безосновательно попал в красную зону, должен был остановить работу транспорта и учреждений общественной сферы. Через неделю, когда правительство обновило информацию о заболеваемости в регионах, областной центр оказался в желтой зоне.

С Сергеем Надалом говорим по скайпу. Он - в своем кабинете в городском совете.

Какова ситуация в городе с заболеваемостью?

- Непонятно, почему мы попали в красную зону. Потому что мы реально - в зеленой. Показатель МОЗ по количеству тестов на 100 тысяч населения - 24. А в Тернополе - 92. Мы вчетверо больше обследуем горожан. Коэффициент выявления случаев коронавируса у министерства - 11, в Тернополе - шесть. Больничные койки загружены на 38,2 процента. Это означает, что врачи работают быстро и эффективно.

Если больного обнаруживают на предприятии, обследуем всех работников. Они идут на карантин на две недели. Прекращали работу детского сада, коммунального предприятия. 10 дней за ними наблюдают семейные врачи, делают тесты в начале и в конце. Затем восстанавливают работу.

Нужно уже думать, что делать осенью. Прогнозируют вторую волну вируса. Правительство с городскими головами должно планировать, как защитить людей, обеспечить работу больниц, что делать с предприятиями.

Ситуация в Тернополе с красной зоной подняла глубокие проблемы. Люди не понимают, что происходит в стране, как действует власть.

- Согласен. На Тернополе выстрелило.

Люди с пониманием отнеслись к двум месяцам жесткого карантина. Выдержали. Затем на центральных каналах главный санитарный врач говорит: мы хотели напугать людей, на самом деле этого можно было не делать. Как объяснить украинцам, что они снова должны засесть по домам? У нас работающие и так пострадали больше всего.

Видим протесты против карантина в США, Германии, Израиле. В Украине есть такая угроза?

- С каждым днем больше таких настроений. Маски носят разве что на рынке, в общественном транспорте, магазине. На улицах уже никто так ходить не хочет.

Вы будете принимать участие в выборах. "Слуга народа" может взять большинство в Тернопольском городском совете?

- По состоянию на сейчас - это нереально.

Как оцениваете год работы президента Владимира Зеленского?

- Правильно, чтобы оценку давали граждане на следующих выборах.

Верховной Раде удалось за 12 месяцев показать результат?

- Видим массу непонятных законов, которые часто противоречат друг другу. И оценку людей. Хотели большего и лучшего. Доверие у парламента низкое.

Чего ждете от правительства?

- Прежде всего - коммуникации. Мэры понимают положение дел в стране. Каждый заинтересован, чтобы развивался его город и соответственно - страна. Мы готовы приезжать в Киев. Не нужно, чтобы члены Кабинета министров бросали работу и ехали в регионы. Хотя это тоже иногда полезно.

Когда нас услышат, в стране много вопросов будут решаться. Общаюсь с коллегами, знаю ситуацию в других городах - без местного самоуправления ситуация была бы значительно хуже. Государство даже зарплату в полной мере врачам не выплачивает, не уже говоря о доплатах.

Какая экономическая поддержка надо Тернополю и в целом местному самоуправлению?

- Государство продолжает изымать у нас средства. В бюджете заложили понятие "реверсная дотация" (ее перечисляют из местных бюджетов в государственный, перераспределяют бедным общинам. - ГПУ). Сделали расчет - город за год должен поделиться с государством 60 миллионами гривен. А наш бюджет недополучил 90 миллионов за первое полугодие, еще столько же, в лучшем случае, надо отнять до конца года. Но у нас продолжают забирать деньги.

Мы 60 миллионов направили на медицину - забрав их из других статей, которые должны идти на приобретение транспорта, ремонт дорог.

Где берете средства на инфраструктурные проекты?

- Впервые за много лет работаем в таком режиме - утром смотрим, сколько поступило в городскую казну и как их поделить. Большинство работ подрядчики выполняют в долг, постепенно погашаем. Деньги прежде всего тратим на защищенные статьи - зарплата, оплата энергоносителей и финансирование всех нужд медицины.

Что остается - идет на ремонт. В этом году сможем сделать гораздо меньше, чем планировали.

Некоторые из мэров говорят, что последний год идет наступление на полномочия местного самоуправления. Вы это чувствуете?

- Это видно по нескольким вещам. Идет сворачивание децентрализации. Создание районов - никому непонятное, как и желание передать им часть функций, которые есть у городов и общин.

Есть ряд расходов, которые по Конституции должно финансировать государство. Но с каждым годом город все больше вынужден выделять на них. Это не только образование и медицина. Но и армия, правоохранительные органы. Большинству ведомств рекомендуют - идите в городской совет, пусть принимают программы поддержки и дофинансируют. Мы это можем делать, но в определенных пределах.

Готовы слышать предложения руководству государства, но и просим - услышьте наши проблемы, помогите решить.

Какую из реформ считаете удачной?

- Идеи всех реформ были правильные. Другой вопрос, как их реализуют.

На децентрализацию возлагали много надежд. Но после первых двух лет с реформой начало происходить что-то странное.

Почему затормозилась?

- Ее суть заключалась в том, чтобы дать возможность органам местного самоуправления решать проблемы. Люди на местах знают лучше, что надо. Чем это видят из Киева. Но когда там поняли, что регионы получают все больше полномочий, самоуправление становится сильнее, начали думать - а чего не использовать это.

И с новыми полномочиями город получил и втрое больше расходов. Мы понимали, это болезнь роста - надо пройти, потому что реформа за год не происходит. Но, к сожалению, начались изменения в худшую сторону.

Ожидаем подорожания газа. Уже есть проблема - есть сложившиеся тарифы, по которым теплокоммунэнерго продает людям тепло и горячую воду. Туда заложена цена газа. А поставщики сейчас выставили дополнительную, за транспортировку. Она не заложена в тариф. То есть я за 10 гривен продаю услугу, которая обходится мне в 12. Где взять еще две?

Какой самый большой минус этой реформы?

- Четко не разделены сферы ответственности. В Конституции написано, что за заработную плату медиков, содержание учреждений медицинской сферы несет ответственность государство. Не может быть такого - мы просчитали формулу, что-то не хватает. Поэтому 20-30 процентов дофинансируют из местного бюджета. Это десятки миллионов гривен ежегодно. Такая же ситуация в других сферах. Надо определить - за что отвечает правительство, а за что город.

Какова главная задача местного самоуправления сегодня?

- Человек должен чувствовать себя комфортно в своем городе.

Почему каждый украинец должен приехать в Тернополь?

- Потому что мест много, а прекрасно одно. 28 августа будем отмечать День города. С радостью приглашаю.

90 миллионов гривен получил бюджет Тернополя из-за карантина за первую половину 2020-го. Из них 63,5 млн - налоги на доходы физических лиц. До конца года убытки бюджета могут составить 200 млн грн, прогнозируют в мэрии.

Ходит в горы

Сергей Надал родился в Тернополе в семье врачей. Окончил местный коммерческий институт и академию народного хозяйства. Имеет дипломы экономических специальностей.

В 14 лет пошел работать на хлопчатобумажный комбинат. Шесть лет был на разных должностях в Налоговой инспекции. В 2009-м пришел в политику. Был депутатом Тернопольского областного совета. Возглавлял областное отделение Всеукраинского объединения "Свобода".

С 2010-го - мэр Тернополя.

С женой Еленой воспитывают дочь Анастасию.

Почетный президент футбольного клуба "Тернополь". Занимается спортом, моржеванием.

- Когда есть хоть немного свободного времени, провожу его с семьей. Люблю ходить в горы. Вместе ездим в Карпаты.