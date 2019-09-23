Власть предлагает открыть рынок земли

- Земля принадлежит украинцам. У них наконец должно появиться полноценное право собственности на нее. Покупать или продавать смогут только украинские граждане и компании. Страшилки о китайцах, арабах или об инопланетянах, которые вывезут землю вагонами - это бред, - говорит президент 41-летний Владимир Зеленский 18 сентября на конференции по реформе управления земельными отношениями. Формирование прозрачного рынка земли было пунктом его предвыборной программы.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало текст законопроекта о рынке земли. Он вносит изменения в пять законов. В случае его принятия в Украине отменят запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.

Землю будут покупать граждане Украины, отечественные компании и территориальные громады. Иностранцы смогут получить ее по наследству. Кроме лиц и компаний, которые попадают под закон о санкциях.

Один человек или компания сможет приобрести не более 15% земель в пределах одной области или 0,5% земель в Украине. Что примерно равно 200 тыс. га.

- Рынок надо было открывать еще 10 лет тому назад. Потому что он давно действует нелегально, - говорит экономист 40-летний Дмитрий Боярчук.

- Тот, кто откроет земельный рынок, проиграет политически. Это как с приватизацией: кто-то получит больше, кто-то меньше.

Сейчас все проклинают бывшего главу Нацбанка Валерию Гонтареву, потому что она ввела плавающий курс и почистила банковскую систему. Да, это было больно, но без этого нельзя было обойтись. Открытие рынка земли - это запуск одного из двигателей роста экономики.