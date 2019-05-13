Владимира Балуха морят голодом

7 мая российские тюремщики не допустили украинского консула к политзаключенному 48-летнему Владимиру Балуху. Заявили, что он — крымчанин, то есть гражданин России.

Балух с 4 апреля находится в исправительной колонии №4 города Торжок Тверской области. За полтора месяца его трижды отправляли в штрафной изолятор, где кормили только водой и хлебом.

"Я постоянно мерзну. Даже ночью, с головой завернувшись в одеяло, просыпаюсь от холода. В жизни не верил, что смогу жить в условиях озноба 24 на 7", — написал Балух в письме.

Россияне отобрали у него вещи, заставляют носить тюремную одежду.

— От плохого питания и условий начались проблемы со здоровьем, — говорит адвокат Ольга Динзе, 37 лет. — У Владимира сильно отекли ноги.

Балух жил в крымском поселке Раздольное. Не приветствовал аннексию полуострова Россией, повесил на свой дом флаг Украины. В ответ российские силовики подбросили на его чердак патроны, в декабре 2016-го задержали. Суд дал пять лет колонии за хранение патронов.

Политзаключенного 29-летнего Александра Кольченко, которого удерживают в исправительной колонии в российском Копейске, на майские праздники также переместили в штрафной изолятор.

Его задержали в Крыму вместе с режиссером Олегом Сенцовым в мае 2014-го. Оба не признавали аннексию, поэтому их обвинили в подготовке терактов.