Виновных в гибели 298 пассажиров боинга назовут в марте

Симпозиум под названием "Пять лет после катастрофы МН17" состоялся в нидерландском городе Ньювегейн 16 июля. Событие посвящено влиянию трагедии на родственников погибших, мир в целом, ее последствиям, а также расследованию авиакатастрофы.

Самолет рейса MH17, следовавший из Нидерландов в Малайзию, сбили зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Он принадлежит 53-й бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске. В мае прошлого года Нидерланды и Австралия назвали Россию ответственной за катастрофу.

Служба безопасности Украины установила и задержала водителя автотягача, перевозившего "Бук", с которого попали в самолет, сообщил 17 июля Виталий Маяков из следственного управления СБУ. Он показал видео, снятое на телефон, на котором видно, как по Донецку на автотягаче везут установку.

- Благодаря этому видео мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Определили личность водителя. Через три года нам удалось его задержать, когда пересекал границу с Российской Федерацией на подконтрольной нам территории. Его арестовали, он отбывает наказание в Украине, - говорит Маяков.

Месяц тому назад международная следственная группа назвала имена четырех причастных к атаке на боинг. Это трое россиян - Игорь Гиркин (Стрелков), командовавший боевиками летом 2014-го, Олег Пулатов и Сергей Дубинский, причастные к транспортировке и охране зенитного комплекса "Бук". Также украинец Леонид Харченко, который координировал их действия и эвакуацию оружия на территорию РФ. В марте 2020 года в Нидерландах состоится судебное разбирательство по их обвинению.