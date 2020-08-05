Венедиктова назначила советником Пискуна

"Я безгранично благодарна всем "реформаторам" и "активистам" за советы и видение моих заместителей и советников с новыми лицами — видимо, их надо брать сразу из родильных домов. Относительно времен разных президентов и "их" прокуроров. И врачи, и учителя, и стражи порядка работают при разных президентах. Это люди систем. Они работают на государство. Не путайте их с политиками", — пишет в фейсбук генеральный прокурор 41-летняя Ирина Венедиктова. Так комментирует назначение своим внештатным советником бывшего генпрокурора Святослава Пискуна, 61 год. Он трижды занимал эту должность во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.

Первым заместителем Венедиктовой стал Роман Говда. В органах прокуратуры — с августа 2003-го. Был заместителем генпрокурора Виктора Шокина, прокурором Киева, начальником управления Офиса генпрокурора.

Прокуратуру столицы возглавил Олег Кипер. В ведомстве с 2001 года. Попал под люстрацию в 2014-ом, но через пять лет Окружной админсуд Киева вернул ему должность старшего прокурора главного управления надзора.

— Этих людей подбирают под определенные задачи. Если Ирина Венедиктова говорит, что ей не хватает опыта прокуроров, которые работали при Пшонке, Шокине, Луценко, значит ей надо сделать прокуратуру органом давления на бизнес и ведомством для зарабатывания денег, — говорит бывший заместитель генпрокурора 62-летний Виктор Чумак. — Спецкомиссия позволяет назначать прокуроров на должности без конкурсов, в том числе люстрированных. Так реформы не будет.

- Кадровый голод в Генпрокуратуре значительно больше, чем был раньше. Пискун не выдающийся специалист, но какой-то опыт имеет. Поэтому даже такие люди являются большой помощью Ирине Венедиктовой, которая никогда не имела отношения к уголовному праву, — говорит Игорь Луценко, 41 год, народный депутат предыдущего созыва.

— Люстрацию провалили. Потому что должна была произойти смена строя в государстве. Как было в странах центральной Европы, когда социализм сменили на рыночную экономику, авторитарную систему на демократическую. Чтобы не сажать всех причастных к предыдущему режиму, им запретили идти во власть. У нас ничего не изменилось в устройстве. Люстрация стала аферой отдельных политиков. И когда сейчас нужно кого-то вернуть, организуют решение суда по назначению лица. Так было с Олегом Кипером.