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четверг, 17 июня 2021 06:50

"Ведут переговоры с Офисом президента и думают, что никто не замечает"

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"Я не ухожу из политики. Я ухожу из партии, не в последнюю очередь из-за действий нового руководства, отдалилась от наших начальных основ", - написал в фейсбуке телеведущий 39-летний Сергей Притула 7 июня. Заявил о выходе из партии "Голос".

"Я до последнего верил, что можно договориться и восстановить партию, за которую на выборах проголосовало более 850 тысяч украинцев, - продолжает. - Но диалога не получилось. Партийные "верхи" не слышат "низов". И эта глухота приводит к критике всей команды".

В партии ответили заявлением.

"Желание Сергея Притулы получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью - построить большую либеральную партию и воплощать программные обещания, которые давал в том числе и господин Сергей", - написали в сообщении для СМИ.

Сергей Притула присоединился к "Голосу" в июне 2019-го. На парламентских выборах был в списке под №30, не прошел в Раду. Через год баллотировался на должность городского головы Киева - занял третье место с 7,87%. В конце апреля заявил о желании возглавить политсилу.

"Голос" набрал 5,82% на выборах в Раду, имеет там 20 депутатов. Партию возглавляет 35-летняя Кира Рудык. Ее предшественник Святослав Вакарчук, 46 лет, покинул пост в марте 2020-го.

16 июня 10 нардепов заявили о выходе из фракции. Создали группу "Справедливость". Они выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку. Также инициировали исключение Киры Рудык.

- Руководство "Голоса" вместо того, чтобы использовать репутацию Притулы, выбросило его. Не хотят отдавать власть. Перед тем уволили с председателя фракции Сергея Рахманина. Вытесняют ярких политиков, - говорит политолог 55-летний Виталий Бала.

- Ведут переговоры с Офисом президента и думают, что никто этого не замечает. А называют себя оппозицией. Эти люди зашли в парламент благодаря рейтингу Вакарчука. Только выборы покажут, насколько нынешнее руководство партии чего-то стоит.

- Внутри политической силы последние полгода происходят тектонические процессы. Их нельзя назвать хорошими или плохими. Это кризис роста молодой партии. Потому что ее создали люди, которые исповедуют разные ценности, - говорит политолог 43-летний Виктор Таран.

- При создании заложили ряд недемократических вещей. Например, лидера "Голоса" выбирают на семь лет. Это много. Особенно для партии, которая призывает к обновлению в политике и власти. В свое время так сделали сознательно, чтобы удержать Вакарчука. А сейчас, когда политсилу возглавила Кира Рудык, эти люди понимают свою ошибку. Другие партии в Украине выбирают лидера максимум на два года.

В конце 2020-го оказалось, что у "Голоса" меньше тысячи партийцев по Украине. Это нехорошо для политической силы, которая прошла в парламент и имеет региональные ячейки.

Сергей Притула может попытаться перетащить часть сторонников "Голоса" и построить свой политический проект.

Автор: Марина ДОРОШ
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Дата
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