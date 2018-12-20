"В политике нужно иметь устойчивую психику — выдержать давление, принимать непопулярные решения"

Социологи фиксируют значительный общественный запрос на новые имена. Первое место в президентских рейтингах занимает "другой политик". То есть человек вне системы. Потому что кандидат без опыта не будет замешен в коррупции и сможет изменить страну.

— Запрос общества на новые лица — это отражение кризиса доверия к политическим элитам, — говорит политолог Владимир Фесенко. — Другое дело, что спрос есть, а достойного предложения нет. Поэтому в роли "новых лиц" часто выступают публичные люди. Две самых известных фигуры, которых рассматривают как потенциальных кандидатов в президенты, — Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук.

Новые лидеры не возникают из ниоткуда. Они должны иметь определенную историю успеха. Например, Макрон во Франции до президентства был министром. После Майдана в Украине появились новые лица, однако они не проявились как политики. Харизматичных лидеров нет.

Кризис политического лидерства переживают многие государства — от Израиля до европейских стран, и даже США. Победа Трампа — проявление этого кризиса.

— Запрос общества на новые лица — это усталость от того, что одни и те же люди постоянно обмениваются теми же обвинениями. Они долго находятся на высоких должностях, но в стране мало что меняется, — считает политолог Петр Олещук.

— Политические лидеры должны указывать направление развития. А у нас руководящий класс законсервировался. По большому счету, это ограниченный перечень лиц. Общество хочет чего-то действительно другого.

От нынешних политиков ожидали значимых изменений. Особенно если учитывать, какой ценой дались революционные превращения. Правящий класс использовал общественный протест, чтобы заменить один клан на другой. Люди задумываются о том, что нужны личности, не связанные с политикой. Это и объясняет высокие рейтинги Вакарчука и Зеленского. Согласно последним социологическим исследованиям, руководитель "Квартала 95" стабильно занимает второе место в опросах, как и его партия "Слуга народа".

Могут ли они стать успешными политиками, зависит от команды. В конечном итоге, никакой лидер не является мессией. Владимир Зеленский, скажем, не только артист. Он менеджер и организатор, построил бизнес-империю вокруг своих юмористических проектов. То есть опыт управленца у него есть.

Наша главная проблема — отсутствие партий в привычном их понимании. Как институций, которые отвечают за связь между политикой и обществом. А самое главное — за выявление новых лидеров. Эту функцию нынешние партии не выполняют, потому что в сущности они — лидерские проекты. А если партия построена вокруг лидера, то нового там никогда не будет.

— Одним из требований Майдана было очистка и обновление власти. За четыре года мало что изменилось, — добавляет политический эксперт Валентин Гладких.

— Люди, которые пришли к власти, не были заинтересованы что-то менять. Они консервируют систему. У них все хорошо. Их дети не ходят в обычные школы, не учатся в здешних вузах. Они не лечатся в Украине и живут за рубежом. Поэтому есть запрос на людей, которые раньше не были представлены во власти.

В действительности речь не о новых лицах, потому что мы видели такие в Верховной Раде после Майдана. Мы думали, что они будут принципиально иными, а они оказались такими же. Новый совок отличается от старого совка только возрастом. Поэтому, кроме запроса на новые лица, есть запрос на иные лица и политические силы. Они должны в чем-то в корне отличаться.

— Запрос на новые лица есть на всех выборах. Однако у большинства мало шансов на победу, — говорит политолог Тарас Загородний. — У Зеленского они есть. Его позиционируют как человека, который сам себя сделал. Он более адаптирован к жизни. Потому что родом из Кривого Рога, депрессивного города на Днепропетровщине.

В Святослава Вакарчука как политика не верю. Там нужно иметь устойчивую психику — выдержать давление, критику. Не вижу таких качеств у Святослава. Выдержит ли психологически кампанию, сможет ли принимать непопулярные решения? Для этого необходимы воля, умение договариваться, давить.

Артисты могут быть успешными и в политике. Самым талантливым считаю Вацлава Гавела. Однако Чехия не проходила через жесткую советскую машину. В Чехословакии при советской оккупации сохранилась мелкая частная собственность. Поэтому, когда Гавел пришел к власти, имел меньше преград для изменений.

У нас другая ситуация: огромная страна, постсоветское население. Почему у нас при власти оказывались выходцы из Донецка или Днепра? Потому что эти области — как маленькие страны. Тамошние политики знали, что такое руководить большими системами.

14,6 процента набрал в президентском рейтинге лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Вышел на второе место. Впереди — Юлия Тимошенко с 21,2%. У действующего президента Петра Порошенко — 11,6%. Таковы результаты опроса респондентов, которые определились с выбором и пойдут голосовать. Его провел Киевский международный институт социологии с 23 ноября по 3 декабря.

Президент Чехии жил в скромной квартире

В мире есть немало примеров, когда успешную политическую карьеру делали люди из другой среды. В частности, из актерской, художественной сферы.

В 2003 году в США за актера Арнольда Шварценеггера на выборах губернатора штата Калифорния проголосовали 48% избирателей.

Он — иностранец по происхождению, который воплотил американскую мечту, в 22 года заработал первый миллион и популярность. Благодаря ролям в кино создал репутацию крутого парня, который решает проблемы.

Эффективно руководить Шверценеггеру было непросто. Калифорния переживала кризис, дефицит бюджета штата составлял $19 млрд. Однако экс-актер брался за решение вопросов, от которых законодатели отмахивались десятилетиями. В проблемах сохранения запаса пресной воды в штате, урезания дополнительных выплат госслужащим, наведения порядка в тюрьмах смог достичь значительного прогресса.

На должности губернатора проработал два срока.

Вацлав Гавел — драматург и эссеист, последний президент Чехословакии в 1989–1992 годах, первый президент Чехии в 1993–2003 годах.

Осенью 1989-го в Чехословакии состоялась Бархатная революция. Парламент избрал Вацлава Гавела временным президентом Чешской и Словацкой Федеральной Республики. Первое, с чего начал, — заново сформировал правоохранительную систему. За несколько месяцев изменилось 90 процентов работников суда, прокуратуры и органов внутренних дел. Прежним владельцам вернули землю и недвижимость. Чешская Республика стала членом НАТО и Европейского Союза.

Он, как и раньше, жил в скромной квартире, отказываясь от предложений перебраться в какой-то из дворцов.

"Гавел сумел избежать главной опасности, которая ожидает всех новоиспеченных политиков, — у него не атрофировалась совесть", — объясняет секрет успеха президента Эммануил Мандлер, один из его соратников. Сам Гавел говорил: "Я взял на вооружение кредо Масарика: "Главное — не бояться и не красть".

Главной неожиданностью парламентских выборов 2013 года в Италии был успех протестного "Движения пяти звезд" под руководством комика 70-летнего Джузеппе Пьеро "Беппе" Грилло. За три года его партия стала одной из ведущих сил в стране.

Это свидетельствует об усталости итальянцев от политических лидеров, считают эксперты. Сам Грилло говорит: "Старый политический класс должен уйти. Вы проворовались, вы устарели, вы не справляетесь с проблемами и даже не способны их обсуждать".

За Грилло голосовали из-за недовольства мерами жесткой экономии. Его основная тема — политика экономии плоха не сама по себе, а потому, что ее проводит эгоистичный правящий класс, который продолжает жить по-царски.

Рональд Рейган, актер, радиоведущий, 40-президент США в 1981–1989 годах. Самый успешный из актеров, которые занялись политической карьерой.

Сначала Рейгана дважды избирали губернатором Калифорнии. Был самым заметным политиком. Когда стал президентом, выполнил почти все свои обещания. Снизилась инфляция, сократилась безработица, уменьшились налоги, а уровень благосостояния нации вырос.

Главной причиной популярности стала экономическая политика Рейгана. Чтобы достичь экономического подъема, в первые три года президентства он ежегодно снижал налоги на 10%.