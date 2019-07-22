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вторник, 23 июля 2019 00:45

В партии "Голос" работали более миллиона волонтеров

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- Испытание будет тяжелое. Мы готовы играть активную роль, чтобы добро победило, - говорит лидер партии "Голос" 44-летний Святослав Вакарчук на брифинге в избирательном штабе после объявления результатов Национального экзит-пола 21 июля.

По данным опроса "Голос" получил 6,5%.

В 17:40 на входе концертного клуба "Стерео Плаза" на просп. Валерия Лобановского в столице журналисты проходят контроль. Здесь расположен выездной штаб политсилы. На руку цепляют синий браслет. Охранник просит показать сумку. Аккредитовались 200 представителей СМИ.

В коридоре оранжевый стенд с изображением Украины и слоганом "Громкое начало настоящих перемен". На нем все желающие делают надписи. "Притула в Раду" - написано красным маркером.

Для посетителей работает три зоны - залы для брифингов, фуршета и отдыха. Внутри - почти сотня людей. Отдельное помещение для работников штаба. Туда прессу не пускают.

Политолог 31-летний Николай Давидюк идет 27-м в списке партии.

- Явка невысокая, - говорит, предлагает присесть на мягкие пуфы. - Худшие нарушения и фальсификации ожидают в одномандатных округах. Старые коррупционеры по мажоритарке хотят попасть в парламент. Было много черных материалов, запускали СМС-рассылки. Количество денег, потраченных против нас, больше того, что мы потратили на кампанию (по данным движения "Честно", в избирательный фонд партии по состоянию на 10 июля поступило 78,1 млн грн. - ГПУ).

Идем во власть, чтобы изменить политические поколения. Отобрали команду по среднему возрасту 37 лет - опытных и новых. Все состоялись в бизнесе, общественной среде, юриспруденции. Хотим бороться с олигархами, разбить монополии, запустить украинскую экономику. Тогда произойдут качественные изменения, которые почувствует украинец.

Официанты накрывают столы. В меню - сырные шарики, ассорти салями, ветчина, хумус, овощи, салат с креветками, филе белой рыбы, медальоны из телятины, куриное филе, овощи гриль. Из напитков - соки, минеральная вода, кофе. Из алкоголя - белое и красное вино, шампанское.

- Безусловно, "Слуга народа" будет доминирующая в коалиционном соглашении, - говорит председатель партии "Голос" Юлия Клименко, 42 года. - О сотрудничестве мы готовы разговаривать с проукраинскими силами. С пророссийским "Оппоблоком - За жизнь" - точно нет.

Играет электронная и рок-музыка. На экранах показывают интервью с Вакарчуком, звучит песня "Океана Эльзы" "На линии огня".

В фуршетном зале собираются более двухсот человек.

- Не могло выйти все, что планировали, - говорит журналист 50-летний Сергей Рахманин, восьмой в избирательном списке "Голоса". Говорит, привлекли к работе более миллиона волонтеров. - Кампания была быстрой. Мы - молодая политсила, не имели региональных структур. Времени и ресурсов было мало, чтобы достучаться до избирателя. Конкуренция не была здоровой. Кампанию по дискредитации нас вели активно, в частности на западе страны.

Будущий парламент станет самым сложным в новейшей истории Украины. Ему будет трудно структурироваться, вырабатывать правила игры. От того, насколько быстро и безболезненно это удастся, можно будет судить о его эффективности. Парламент может прожить год, может - пять. У него есть шансы стать как наиболее эффективным, так и наоборот.

В 19:50 в штаб заходит Святослав Вакарчук. В белой рубашке, джинсах и кроссовках. На экране показывают результаты экзит-пола, цифру "Голоса". Идет на сцену.

- Люди проголосовали за перемены, - говорит Святослав. - Идем в парламент менять правила политики. Как в альпинизме - поднялись на базовый лагерь, собираемся закрепиться и двигаться вверх. Основополагающим является движение Украины в евроатлантические структуры, правило "закон один для всех". С первого дня в Верховной Раде начнем работать над законопроектами о демонополизации, изменении и очистке судебной системы. Депутаты должны спуститься с небес на землю и начать жить, как обычные люди. Ходить на работу. Индульгенции в виде неприкосновенности не будет. Мы готовы идти вместе с теми, кто тоже хочет менять страну.

Выступает 9 мин., ему аплодируют девять раз. Еще 10 мин. общается с прессой.

- Самое печальное - цифры, что государственное финансирование получает партия Шария (прокремлевский блогер, публикует материалы антиукраинского направления. - ГПУ). Еще один кошмар - как проголосовал Киев, - говорит о результатах телеведущий 35-летний Богдан Буткевич. - В моем 216-м округе проходит человек от "Слуги народа" Леся Забуранная. О ней в интернете есть две вещи. Что она занимается сельским туризмом, две незабранные посылки с "Новой почты" и ни одной встречи с избирателями. А человек выигрывает. И таких в парламенте будет 205-210. Все шансы, что "Слуга народа" получит монобольшинство.

В 21:00 люди продолжают общаться за фуршетом. Диджей играет музыку. Молодежь танцует. Вакарчук делает селфи с желающими.

В 22:15 дают заключительный брифинг.

- Страна устала от выборов, - говорит Юлия Клименко. - Надо всем выдохнуть, спокойно посмотреть, как будет работать парламент следующие 12 месяцев. И после этого принимать решение, в частности, и о местных выборах.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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