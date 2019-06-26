В новом парламенте будет большинство депутатов-новичков

25 июня Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в депутаты на выборы в Верховную Раду. Они состоятся 21 июля.

ЦИК отказала в регистрации бывшему "регионалу" и бывшему главе Администрации Януковича Андрею Клюеву. Он в розыске, подозревают в причастности к избиению участников Майдана.

Отказали и нардепу-беглецу Александру Онищенко — подозревают в организации схемы по разворовыванию средств при добыче и продаже газа.

Не зарегистрировали народных депутатов Владимира Парасюка и Аркадия Корнацкого из-за неправильно поданных документов.

— Клюев и Онищенко живут за пределами Украины. Логично, что им отказали в регистрации, — говорит политолог Владимир Фесенко, 60 лет.

Что бросается в глаза в нынешней кампании?

— ЦИК должна была бы тщательнее объяснять свои решения. Например, почему не допустила партию Саакашвили (ЦИК отказала в регистрации кандидатам из-за нарушения во время формирования списка. Объяснили, что партия утвердила его до того, как была установлена дата выборов. — ГПУ).

Что было главным аргументом для партий в формировании списков?

— "Слуга народа" и "Голос" не берут в списки действующих нардепов. Так показывают избирателю, что разрывают с нынешней элитой. Такого раньше не было.

Игорь Кононенко (первый заместитель председателя фракции БПП, товарищ экс-президента Петра Порошенко. — ГПУ) и Александр Грановский (нардеп из БПП, фигурант ряда антикоррупционных расследований. — ГПУ) баллотируются по мажоритарке. Они вызывают неоднозначную оценку общества — потому не попали в обновленный список. И такая тактика у многих политических сил.

Выборы помогут выйти из политического кризиса?

— Кризиса нет. Есть напряжение, противостояние между президентом и парламентом. Несмотря на то, что Рада приняла ряд реформ, общество к ней относится критически. В частности и из-за того, что не приняли много ожидаемых решений — не упразднили депутатскую неприкосновенность, не проголосовали за открытые партийные списки. Будут ли эффективнее новые депутаты, сказать трудно. До сих пор не вылечили давние болезни украинского парламентаризма — кнопкодавство, прогулы, незаконное обогащение.

Каким вероятнее всего будет парламент в следующем созыве?

— Более 70 процентов народных депутатов будут новыми. У "Слуги народа" все новые — а это почти половина Рады. В партии Вакарчука — тоже. В других фракциях появится много новых лиц.

Кого украинцы будут избирать и почему?

— В округах будут голосовать за популярного человека. Или за того, кого будут считать полезным для округа. Часто — по партийному признаку.

Что касается списков, в первую очередь будут обращать внимание на лидера партии.

Какие депутаты нужны в Раде сейчас?

— Которые профессионально будут работать над законопроектами в разных отраслях — от культуры до обороны и нацбезопасности. С последним проблем не будет. В парламент зайдут много военных. Будут представители I -бизнеса. Но много тех, кто сейчас идет в депутаты, не могут себе сказать: сможет ли он эффективно работать.

Высоки ли шансы, что "Слуга народа" возьмет большинство и не будет требовать никого для принятия решений?

— Вероятнее всего — большинства из одной партии не будет. У "Слуги народа", по некоторым опросам, есть небольшое снижение рейтинга. Даже если наберут более 40 процентов, получат 110 мандатов по спискам. Рекорд установят. Партия регионов имела 37 процентов. Но, чтобы получить монобольшинство, нужно не менее 130 мандатов по спискам и 100 по округам. Это трудно. Партия Зеленского будет иметь от 170 до 200 мандатов. Могут привлечь мажоритарщиков. Получат фракцию более 226 депутатов.

Но желательно, чтобы все-таки были в коалиции еще с одной партией. Иначе появятся риски, которые будут игнорировать мнение остальных политсил.

Возможна ли узурпация власти?

— Если партия получает большинство голосов демократическим путем, это не узурпация. Она была у Януковича, когда вопреки Конституции и законам власть концентрировалась в одних руках.

"Самопоміч", "Свобода" — имеют, по опросам, мало шансов пройти в парламент.

— Трагедии нет. Выборы есть выборы. Партия Порошенко может не попасть. Если будет расти рейтинг у "Голоса" и "Украинской стратегии" Гройсмана. Политсилам нужно проводить работу над ошибками.