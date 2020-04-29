"В Москве друзей у нас нет. Надо вести сложную игру"

— Должны защитить страну от эпидемии, а экономику от разрушения. Никто не знает, каким будет мир после кризиса. И когда некоторые говорят: "А зачем нам МФВ? Китай поднимается, у них одолжим". Это ложь. У Китая большие проблемы. Они о себе заботятся. Поэтому сейчас речь о спасении, — говорит народный депутат 49-летний Никита ПОТУРАЕВ. Был политическим советником команды Владимира Зеленского во время предвыборной кампании. Его называют идеологом президентской партии "Слуга народа".

Говорим по скайпу. Во время разговора у Никиты Руслановича бегает черный кот.

Бывшего народного депутата Татьяну Черновол подозревают в убийстве. В феврале 2014 года во время пожара в офисе Партии регионов погиб человек. Нардепа Владимира Вятровича вызвали на допрос в Государственное бюро расследований за злоупотребление властью при организации международного форума о Голодоморе. Как вы оцениваете эти дела?

— Они резонансные. Я тоже был участником Революции достоинства. Как и многие мои друзья. Но давайте смотреть объективно. Поджог офиса Партии регионов был? Был. Человек погиб? Это так. Дело открыли не против Черновол. Оно существовало давно. В его рамках предъявили подозрение Татьяне. Демократия — это диктатура процедур. Точку в этом деле должен поставить суд. Оно до него может и не дойти.

Народный депутат Максим Бужанский написал заявление на Владимира Вятровича. У меня может быть к этому негативное отношение. Но если хотим правовое государство, надо расследовать и использование средств на форум, и факты, которые обнародовал Гео Лерос (нардеп от "Слуги народа" выложил в сеть видео, где брат руководителя Офиса президента Денис Ермак якобы торгует государственными должностями. — ГПУ).

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак после этого скандала должен уйти в отставку?

— Если бы не пандемия и экономический кризис, то я, возможно, первый посоветовал бы ему самоустраниться на период следствия. Или даже подать в отставку.

Прошел год, как президентом избрали Владимира Зеленского. Мы не успели перестроить государственные механизмы так, чтобы в условиях "шторма" они нормально работали. Многими процессами управляют вручную. Поэтому сейчас устранить Ермака — значит поставить под угрозу много управленческих решений.

Зеленский перед выборами обещал сделать все, чтобы закончить войну. Какие идеи по деоккупации Донбасса обсуждаются в его команде?

— Есть государственная стратегия. Есть наши требования, которые не будем пересматривать — связанные с частью Минских договоренностей. Это прекращение огня, разведение войск, освобождение пленных. После того можно говорить о начале политического урегулирования.

"Минск" является базовым документом. Он нам достался от предыдущей власти. Отказаться от него — опасно. На нем завязаны санкции, международная поддержка. Но это не значит, что Минские соглашения безальтернативны. Надо использовать все возможности.

Президент и команда переговорщиков с самого начала пытаются осовременить эти договоренности. Прописанное в Минском протоколе 2014 года — очевидно, не может быть выполнено (подписан 5 сентября 2014-го. Был призван прекратить многомесячное кровопролитие на Донбассе. Предусматривал полное прекращение огня, отвод военной техники и незаконных вооруженных формирований с украинской территории, обмен пленными. А также проведение выборов на оккупированных территориях. — ГПУ).

Украина постоянно делает неожиданные для россиян предложения. Это нас выводит на другой уровень дипломатической игры. Союзники это поддерживают. Как история с консультативным советом (11 марта в Минске представители Украины, России, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и так называемых ЛНРи ДНР договорились создать консультативный совет. В его состав должны входить по 10 представителей от Украины и ОРДЛО, по одному с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции. - ГПУ), которая всколыхнула общество. Но и расшевелила болото в Минске. Россияне вынуждены реагировать на украинскую наступательную дипломатию. И это хорошо.

Общество негативно восприняло эту идею о консультативном совете. Потому что ее положения представляли Россию не агрессором, а наблюдателем, наряду с Францией и Германией.

— Все, что касается национальной безопасности, обороноспособности, наших войск на войне — болезненные темы. В Кремле есть разные группы влияния. Друзей у нас там нет. Но если есть надежда продвинуться хотя бы с обменом пленными или добиться уменьшения обстрелов, должны вести сложную игру.

Конечно, действия власти должны лучше объяснять обществу, чтобы это не воспринималось, как взрыв петарды под ногами. Мы много говорили с Андреем Ермаком. Я сформулировал позицию "пяти "нет". Не может измениться статус представителей ОРДЛО в Минске и России как государства-агрессора. Незаконные образования ДНР и ЛНР не могут быть признаны. Наши действия не будут ставить под угрозу санкции против РФ. И войну России против Украины недопустимо признавать как "внутренний конфликт".

Вы с другими представителями фракции, которых насчитывали почти 60, публично высказались против создания консультативного совета с боевиками. Вас называли внутренней оппозицией "Слуги народа". Что это за движение?

— Так нас называли оппоненты, которые хотели дискредитировать.

Эту группу можно назвать костяком фракции. Мы поддерживаем реформы президента, обеспечиваем реализацию курса, с которым шли на выборы. Не можем быть в оппозиции к самим себе.

Президент во вторник подписал закон о рынке земли. Что он дает крестьянину-единоличнику? Что дает фермеру?

— Он дает главное — возможность свободно распорядиться своим паем (31 марта Верховная Рада приняла закон о продаже земли в Украине. Рынок заработает с 1 июля 2021 года. — ГПУ). Люди продавать землю не хотят и не будут. Смогут при необходимости докупить гектар или два. Когда оно не арендованное, а твое, появляется другая мотивация.

Эти люди сетуют, что вопросы, которые касаются их непосредственно, не стоят на повестке дня власти.

— 4 миллиарда гривен, как и обещали, зарезервировали в бюджете. Чтобы мелкие фермеры могли брать дешевые кредиты. Главное — выйти из тяжелой ситуации и граждане смогут рассчитывать на государственную поддержку.

Жена продала бизнес

Никита Потураев, родился в Днепропетровске. Окончил тамошний национальный университет по специальности "английский язык и литература". Кандидат политических наук.

Был советником по коммуникациям и связям с общественностью в Министерстве инфраструктуры. Советником в Днепропетровском областном совете, до того — советником председателя Совета министров Автономной Республики Крым. Занимал руководящие должности в медиахолдинге "Стар Лайт Медиа". Работал первым заместителем председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Консультировал украинских политиков.

В парламент попал по списку партии "Слуга народа". Был №94.

Заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

С женой Аллой живут в столице. Для переезда она продала свой бизнес в Днипре. Сын Валентин занимается консалтингом.

Имеет библиотеку из нескольких тысяч книг.