В Молдове похитили украинского судью-беглеца

3 апреля в молдавском Кишиневе похитили бывшего украинского судью Николая Чауса, 54 года. Запихнули в микроавтобус возле спортцентра, сообщил адвокат Юлиан Балан. С ним были сын и охранники. Их оставили связанными под мостом. Операцию проводили иностранцы, отчитывается полиция Молдовы. Одного задержали. Остальные пересекли границу с Украиной.

Николай Чаус в 2002-2017 годах работал в Днепровском суде Киева. Известен приговорами против активистов Майдана, снятием с розыска бывшего регионала Юрия Иванющенко, заключением в 2015 году Геннадия Корбана, одного из давних соратников олигарха Игоря Коломойского. В 2016 году Национальное антикоррупционное бюро разоблачило Чауса на получении $ 150 тыс. взятки. Спрятал в двух стеклянных банках. Деньги взял якобы за "правильный" приговор по делу Светланы Сасевы. Ее обвиняли в сбыте наркотиков. Обвинение просило семь лет лишения свободы. Чаус вынес приговор - пять лет условно.

В сентябре 2016-го Верховная Рада разрешила задержать судью. Он сбежал из Украины. С ноября находился в международном розыске. Его задержали в Молдове по запросу о возвращении в Украину. Однако до сих пор не выдворили из страны. Просил там политического убежища. В Украине Чаусу за коррупцию грозит до 12 лет тюрьмы.

"Во время визита президента Молдовы Майи Санду в Киев (приезжала в январе этого года. - ГПУ) Зеленский вдруг вспоминает об экстрадиции Чауса. История закручивается по-новому, - пишет в фейсбуке политический консультант Ярослав Божко, 24 года. - Если теперь его ищут "зеленые" - значит, хотят, чтобы дал показания против Петра Порошенко и его окружения. Мол, они заставили Чауса принять решение о Корбане. Кто контролирует тело Чауса - тот и будет регулировать, против кого будет давать показания. Если он действительно в Украине, его жизнь будет зависеть от Офиса президента и портновцев (бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов курировал суды во времена Януковича и до сих пор имеет на них влияние. - ГПУ). Будут гарантировать ему свободу в обмен на показания".