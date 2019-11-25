В годовщину Майдана на улицу вышли пять тысяч человек

— Шесть лет тому назад эти дни были сказкой. Студенты шли колоннами, а мы им аплодировали. Еще не кричали "Слава Украине!", а до хрипоты кричали: "Киев, вставай!"— говорит киевлянка, 78-летняя Маргарита ФОМИНА на столичном Майдане Незалежности. 21 ноября в День достоинства и свободы здесь состоялось всеукраинское вече. Вспоминали, как начиналась Революция достоинства в 2013‑ом.

Люди начинают собираться около 18:00. Несут цветы и свечи к Аллее Героев Небесной сотни. Рассказывают о событиях этого дня, которые происходили шесть лет тому назад. Слышно, как поют гимн и украинские песни. Колоннами идут к храму Архистратига Михаила. Там молятся за Украину и павших героев. Маргарита Фомина выходит оттуда с тремя подругами.

— Независимость не дается без жертв, — говорит. — Не понимаю свою соседку. Ей пенсию дали 5,1 тысячи гривен, а все равно проголосовала за Зеленского. Вторая получает 7 тысяч, и тоже туда. У меня 2200. Спрашивают: "За что же ты голосуешь?" Говорю: "Не за деньги".

Ее перебивает женщина в платке, из-под которого видны светлые волосы.

— События 2014 года видела со своего балкона, — 69-летняя Елена Сушко говорит быстро, жестикулирует. — Ребята отдали свою жизнь за достоинство, а теперь их предали. Но я не разочарована. За пять лет сделано много. Я поняла, что это моя страна и за нее кто-то переживает. Почувствовала себя украинкой, начала общаться на родном языке. Россия нас не отпустит никогда. Если бы снова Порошенко избрали президентом на второй срок, то и Путин бы притих, и Европа стала бы нас уважать.

В 19:00 начинается вече. Более 5 тыс. человек объединяются вокруг сцены. Под крики "Спасибо!"на нее выходит Игорь Гурик из Ивано-Франковска. Его сын Игорь погиб 20 февраля 2014-го. Ему было 19 лет.

- В 2013-м сын сказал: "Есть ощущение, что я должен сделать что-то очень важное". Через несколько месяцев это произошло. Он с побратимами защитил нас от пуль, — говорит Гурик. — Сегодня Украина снова в опасности. Чтобы защитить свободу, должны стать плечом к плечу.

Память Героев Небесной сотни почтили минутой молчания. 18-летние Артур Борсук и Екатерина Балова пробираются ближе к сцене. Парень накидывает на плечи желто-голубой флаг.

— Шесть лет тому назад приходила сюда с родителями, — рассказывает Екатерина. Она в светлой куртке. — Когда спрашивала их, что происходит, говорили: "Наконец рождается нация". Мы стали примером для всего мира. Но теперь Украина снова в идеологической опасности. Нынешние события настораживают.

Возле сцены люди начинают громко аплодировать. Слово берет бывший политзаключенный 48-летний Владимир Балух из Крыма:

— Украина пойдет тем путем, который мы избрали. Должны показать власти, что должна обслуживать наши интересы, а не соседнего государства. Мы с вами, а не кто-то из-за океана, должны решать, каким будет наше будущее.

Человек в толпе выкрикивает "Путин ху**о". Балух со сцены повторяет фразу под аплодисменты.

Несколько сот человек ходят по Майдану с наброшенными на плечи флагами и желтым скотчем на рукавах. Это — символы "Движения сопротивления капитуляции".

— Никакого особого статуса ОРДЛО. Нет - амнистиям наемников, нет - оккупированным территориям, нет - отводу Вооруженных сил. Крым должен вернуться в Украину вместе с Донбассом, — озвучивает со сцены требования "Движения" сокоординатор акции 40-летний Андрей Левус. — Надо снять с должностей Богдана, Ермака, Трубу и прочих "сивох". Подготовить консолидированные претензии к России, усилить санкции Украины против РФ, жестко придерживаться курса в НАТО, устранить Коломойского.

Люди аплодируют.

За сценой группа мужчин обступает участника войны на Донбассе 46-летнего Игоря Мазура. Каждый пытается пообщаться с ним и выразить поддержку.

— У меня есть традиция — приходить в эти числа на Майдан. Был здесь во время оранжевой и Революции достоинства, — говорит Игорь. — Новая власть предпринимает неправильные шаги, поэтому будем бороться с ней. Украинские граждане смогут любое руководство поставить на место. Человеческие жертвы были не напрасными. На примере героев вырастают новые поколения, которые сразятся за свою землю и государство.

Рядом слышен украинский язык с американским акцентом. Общественный активист 35-летний Давид Пластер пришел почтить память павших воинов. Греется кофе.

— Шесть лет тому назад здесь было очень холодно, — говорит. — Люди знали, что все будет хорошо, но не знали — как и когда. В 2014-ом мы получили шанс делать Украину лучше. Каждый украинец должен помнить о тех, кто отдавал за него свою жизнь. "Слава Украине!"для меня не только слова. Это — символ бессмертной украинской души.