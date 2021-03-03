"Улица вышла. Теперь думать надо Зеленскому"

- Систему должны заполнить профессиональные, порядочные судьи, которые смогут восстановить доверие украинцев к судебной ветви власти. Мы сделаем суд в смартфоне. Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн. Это минимизирует коррупцию, - говорит президент 43-летний Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия" 1 марта.

За два дня до того под офисы президента и генерального прокурора пришли несколько тысяч граждан. Протестовали против приговора общественному деятелю Сергею Стерненко, требовали от президента судебной реформы, а генпрокурора Ирину Венедиктову отправить в отставку. Акцию "Справедливость Стерненко - справедливость всем" объявили бессрочной.

23 февраля Приморский районный суд Одессы приговорил 25-летнего Сергея Стерненко и 41-летнего Руслана Демчука к семи годам и трем месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Их обвиняют в разбое и незаконном хранении оружия, похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области 36-летнего Сергея Щербича. Он бывший руководитель районной организации пророссийской партии "Родина" в Одессе. Организовывал поездку титушек на протесты в Киев во время Революции достоинства, был участником антимайдана.

Приговор огласил судья Виктор Попревич. Стерненко назвал решение политически мотивированным и принятым под давлением генпрокурора, заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова и мэра Одессы Геннадия Труханова.

Сергея отправили в следственный изолятор. Его адвокаты заявили об апелляции.

- Трудно вспомнить со времен Майдана, чтобы так много людей вышли на улицу, - говорит волонтер 35-летний Роман Синицын.

- Нет справедливости. Могут посадить человека по политическим мотивам на семь лет. Это страшно. На акции в субботу было много молодежи - хороший знак. Пример Стерненко станет для власти "гейм чейнджером" (game changer - тот, кто меняет правила игры. - ГПУ). Рано или поздно несправедливая судейская, мусорская система трансформируется в нечто новое, потому что такая система недееспособна. Суды находятся под ручным управлением. Люди будут выходить и дальше. Потому что это последний аргумент, чтобы их услышали.

Чтобы реализовать запрос на справедливость, власть должна реформировать суды, полицию, прокуратуру. Многие избиратели Зеленского поверили в стремительные изменения. Этого не произошло. Власть слабая, не имеет политической воли. Полтора года тому назад у нее была возможность изменить все. А сейчас поезд уже ушел.

Трудно понять, какую информацию доносят Зеленскому. И он делает ту же ошибку, что и Янукович. Тот не замечал акций протеста. С людьми надо говорить.

Приговор Стерненко - это проблема президента. Уже не генпрокурора Ирины Венедиктов или руководителя Офиса президента Андрея Ермака, которые фактически подводили главу государства к такой ситуации. Общественность вышла на улицу, теперь думать надо ему.

- Суть судебной реформы - проверить судей, уволить нечестных. На их место назначить компетентных, независимых профессионалов на прозрачных конкурсах. Если это произойдет, решится проблема с недоверием к судебной системе. А потом уже можно совершенствовать законодательство, - говорит юрист Роман Маселко, 41 год.

- Суд в смартфоне - тоже нужен, он улучшит качество, но это вторично. Первое - люди, которые принимают приговоры.

Проблема в том, что очищение поручили Высшему совету правосудия, который сам состоит из нечестных. А он формирует Высшую квалификационную комиссию судей.

Зеленский пообещал изменить систему, внес законопроекты. Но там зашита та же проблема: набор членов комиссии зависит от нереформированного Высшего совета правосудия. Роль международных экспертов - минимальная. Судебную реформу могут провалить. Решающий голос должны иметь международники, иначе эту круговую поруку не разорвем.

Если начнем реформу с суда в смартфоне, а в должности будет Вовк (председателя Окружного административного суда города Киева подозревают в создании преступной организации, попытке захвата государственной власти. - ГПУ), то какими бы классными ни были приложения в телефоне, судебное решение будет таким, как хочет Вовк, а не, как гласит закон. ОАСК может заблокировать конкурсы в Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судов.

Дело Стерненко развалится, если будет беспристрастный суд. Пока судьи ориентируются на желание власти и таких, как Андрей Портнов (бывший заместитель главы Администрации президента Януковича. - ГПУ).