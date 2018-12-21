Украинских моряков россияне не признали военнопленными

19 декабря так называемый Верховный суд Крыма отказал в апелляции адвокатов на постановление об аресте четырех украинских моряков.

Матросы Владимир Варимез, Андрей Опрыско, Сергей Цибизов и мичман Юрий Будзило остаются под стражей. Их не признали военнопленными. Мол, Украина и Россия не воюют.

25 ноября российские силовики в Керченском проливе захватили украинские судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Те шли из Одессы в Мариуполь. В плен взяли 24 моряков. Трое ранены. РФ обвиняет украинцев якобы в незаконном пересечении государственной границы.