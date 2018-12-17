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вторник, 18 декабря 2018 00:30

Украинские моряки получают передачи

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14 декабря в следственном управлении ФСБ России адвокат 37-летний Николай Полозов посетил пленного украинского моряка рейдового буксира "Яны Капу" Владимира Лисового, 34 года.

— Встреча проходила в кабинете следователя до начала следственных действий, — говорит Николай Полозов. — Владимир чувствует себя хорошо, жалоб или просьб не выражал. Передачу ему отдали. По его словам, он ни в чем не имеет потребности. Как и другие моряки, которых адвокаты нашей команды посетили раньше, Лисовой заявил, что считает себя военнопленным.

Защитники других моряков смогут увидеться с ними в течение двух следующих недель.

— В "Лефортово" затруднен доступ адвокатов, — говорит Полозов. — Их встречи с моряками, по крайней мере до нового года, будут обусловлены графиком следственных действий. В течение двух следующих недель все адвокаты смогут узнать о состоянии подзащитных, а также выяснить их позицию.

25 ноября российские пограничники в Керченском проливе открыли огонь по украинским кораблям, которые шли из Одессы в Мариуполь. Малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" взяли штурмом. Захватили в плен 24 моряков. Трое были ранены.

Россия обвиняет украинцев якобы в незаконном пересечении государственной границы. Украинская прокуратура признала их военнопленными.

17 декабря волонтеры группы "Инфонапалм" на горе поблизости Ласпинского перевала в оккупированном Крыму развернули флаг Украины. Сделали это в поддержку задержанных украинских военных моряков.

Автор: Александра ВАСИЛЕНКО
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