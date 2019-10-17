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пятница, 18 октября 2019 07:50

Украина выдвинула свои условия России

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Выполнение политической части Минских договоренностей возможно лишь при условии роспуска террористических организаций ЛНР и ДНР. Кремль должен вывести свои войска из Украины и отдать контроль над границей. Об этом на переговорах 15 октября в Минске заявила украинская делегация.

Пророссийские боевики должны прекратить обстрелы. Не нарушать режим тишины семь дней у города Золотое Луганской и поселка Петровское в Донецкой области. Там должно состояться разведение войск.

- Несмотря на обязательства, незаконные формирования не отводят тяжелую артиллерию от линии соприкосновения, - написала в "Фейсбук" Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы. - Зато размещают на передовой танки и минометы.

В Кремле заявление украинской стороны о роспуске оккупационных администраций ДНР и ЛНР называют неожиданным.

- На процессе мирного урегулирования на Донбассе можно ставить точку. Роспуск ДНР и ЛНР неизбежно приведет к срыву переговоров, - заявил 62-летний Франц Клинцевич, член комитета российского Совета федерации по обороне и безопасности.

Россияне признанием этой квазиструктуры показывают, что договоренности в Минске - это лишь способ давления на Украину, говорит журналист Денис Казанский, 35 лет:

- Перед нами иллюстрация того, что Минские соглашения выполнить невозможно. С одной стороны, ЛНР и ДНР в них не значатся, с другой - продолжают участвовать в переговорах и выдвигать требования.

- Украина пытается перехватить инициативу в переговорах с Россией. Это демонстрирует, что теперь Минские соглашения не рассматривают как единый план, - говорит 48-летний Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной инициативы "Права справа". - Есть и другие сценарии урегулирования конфликта. Во-первых, миротворцы. Во-вторых, освобождение территорий военным путем. Попытки Москвы навязать нам выполнение соглашений через разведение войск и "формулу Штайнмайера" зависли.

С начала октября боевики более 300 раз открывали огонь по украинской армии. Погибли восемь наших военных, почти два десятка ранены.

- Обострение на фронте началось не на днях. Оно длится месяцами, - говорит политический эксперт Виталий Портников, 52 года. - Должны признать: в ситуации с безопасностью ничего не изменилось и после того, как украинская делегация поставила подпись под "формулой Штайнмайера" и согласилась на разведение войск.

Уверенность, что с Путиным можно договориться - главная идея президента Зеленского и его окружения. Не уверен, что они способны поверить в что-то другое. Потому что пришли к власти, имея именно эту политическую иллюзию. Ее поддерживают и те, кто голосовал за президента.

Украинскому руководству нужно сформировать жесткий политический курс на сопротивление агрессору. Не соглашаться на неприемлемые условия Кремля, даже если это дает политические очки и временную выгоду. Потому закончится поражением для Украины. Как пример - ухудшение отношений с Нидерландами из-за освобождения Цемаха (Владимира Цемах подозревали в причастности к сбиванию малайзийского боинга над Донбассом в 2014-ом. Отдали РФ при обмене 8 сентября. - ГПУ).

Зеленский должен осознать, что его встреча с Путиным не изменит вопросы войны и мира. Если таких договоренностей нет до сих пор, они и не появятся. Российский президент использует неопытность нашего лидера, чтобы высмеять Украину на глазах у всего мира.

- Окончание войны невыгодно ни России, ни Украине, - говорит военный эксперт Олег Жданов, 52 года. - Единственный вариант, когда Москва согласится прекратить стрелять, если мы будем выполнять Минские договоренности на их условиях.

На Донбассе нет боевиков. Есть люди, которые подписали контракт с российской армией и поклялись стране-агрессору. За это получили паспорта. Их корпуса входят в состав полевой армии со штабом в Ростове-на-Дону. Оружие - стоит в комнатах для хранения. Им запрещено даже выходить в форме на улицу, поскольку имеют иное произношение. Действуют четко по приказу. Они выходят на позиции и обстреливают нас.

Украине надо было выдвигать свои требования еще в 2014-м во время первых переговоров в Минске. Это справедливое требование: будем разговаривать только с российской стороной.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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Сейчас вы читаете новость «Украина выдвинула свои условия России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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