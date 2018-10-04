У семьи разведчика есть три дома и российские паспорта

"Семья первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко владеет тремя домами в поселке Козин под Киевом. Они стоят около 224 млн грн", — пишут журналисты программы "Бигус.Инфо".

Сергей Семочко до 2014-го работал в крымском управлении Службы безопасности Украины, был руководителем экономической контрразведки. Возглавлял киевское управление СБУ. Летом этого года его назначили первым заместителем руководителя Службы внешней разведки.

"Семочко ездит на автомобиле "Ленд Крузер", который зарегистрировали на несуществующего человека. У семьи разведчика есть российские паспорта. Получили их после аннексии Крыма. Также имеют бизнес на полуострове. На отдых летают вертолетом. Доходов на недвижимость и автомобиль семья не имеет. Сам Семочко отвечать на вопросы о родственниках не хочет. Здесь речь уже не только о коррупции. Речь о национальной безопасности", — сказано в материале.