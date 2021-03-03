У президента требовали освободить политзаключенных

- Я уважаю себя, уважаю справедливость. Но в Украине ее нет. Любое движение вперед должно сопровождаться действиями. Если сидеть на заднице ровно - в стране ничего не изменится, - говорит 30-летний Максим Чорный, он в казацкой шапке. 27 февраля пришел к Офису президента на ул. Банковой в Киеве. Здесь должна начаться акция "Справедливость Стерненко - справедливость всем". Собираются несколько тысяч человек.

- Требуем немедленного освобождения из тюрьмы Сергея Стерненко и всех политзаключенных. Обновления судебной системы и перезапуска Высшего совета правосудия. Новых членов этих органов должны набрать в честном конкурсе, - говорят организаторы.

Около 11:30 к Офису президента сходятся люди. Держат плакаты "Прокурора в отставку", "Нет - политическим репрессиям", "Вова, ты должен бороться со злом, а не присоединиться к нему". Большинство митингующих - 18-25 лет. На плечи повязали флаги Украины. Звучит музыка.

Роман Есып стоит в желтой балаклаве с надписью "Майдан":

- Приговор Стерненко - это месть за его патриотизм и украинскую позицию. Власть должна видеть, что люди с этим не согласны.

На улице холодает, поднимается ветер. Напротив входа в здание Офиса переговариваются мужчины.

- Обещанная судебная реформа не состоялась. Честных судей мало. Власть должна сделать правильные выводы, - говорит 63-летний Владимир Евлок. На акцию приехал из Вышгорода под Киевом.

На ул. Банковой люди растягивают несколькометровый флаг. На красно-черном и сине-желтом фоне - фото погибших в Иловайске и Дебальцево на Донбассе.

- Я пришел требовать освобождения Сергея Стерненко и Андрея Антоненко (музыкант и ветеран украинско-российской войны. Один из обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Более года находится за решеткой без прямых доказательств вины. - ГПУ). Их держат в заложниках по фальшивым обвинениям, - говорит мужчина в Балаклаве. Имя не называет. Держит плакат "Или честный суд, или самосуд".

В 12:30 начинается митинг.

- В 18 лет был на Майдане, в 25 - политзаключенный, - у микрофона рассказывают о Стерненко.

- Вдумайтесь, приговор не вступил в законную силу, а адвокаты лишены возможности обжаловать меру пресечения для Сергея, - говорит защитник Андрей Писаренко.

Люди выкрикивают: "Аваков - черт", "Свободу политзаключенным".

Около 13:10 колонна направляется к Офису генерального прокурора Ирины Венедиктов. Жгут файеры.

- В Украине происходит судебное невежество. Патриотов бросают за решетку по "нарисованным" делам. Мы, украинцы, хотим жить в правовом государстве, - говорит Богдана Драч. На голову надела обруч с искусственной калиной.

Фасадную вывеску ведомства активисты оклеивают фотографиями Стерненко и Антоненко. В здание бросают петарды и файеры.

- Венедиктовой - одно направление - отставка! - кричит в микрофон один из участников.

Акция завершается под звуки гимна Украины.

- У Зеленского есть неделя, - говорят напоследок участники митинга. В следующий раз планируют собраться на Майдане Незалежности 9 марта. Говорят, будут митинговать, пока их требования не начнет выполнять власть.