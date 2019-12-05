"Труба неправильно оценил политические изменения после выборов"

3 декабря Верховная Рада приняла закон о совершенствовании работы Государственного бюро расследований.

За 2 часа до голосования президент Владимир Зеленский заявил, что "правую руку" директора ГБР Романа Трубы (речь идет об Игоре Щербине, экс-начальнике Главного следственного управления Генпрокуратуры, которого задержало в Киеве Национальное антикоррупционное бюро. — ГПУ) подозревают в получении $150 тыс. взятки.

"Еще один аргумент, чтобы перезагрузить руководство бюро, — написал 41-летний Владимир Зеленский в "Фейсбуке". — Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не исполнятся".

Изменения в закон о ГБР поддержали 250 депутатов.

Нынешний глава бюро и двое заместителей потеряют полномочия в день, когда закон вступит в силу. Нового председателя выберет конкурсная комиссия из девяти человек, по трое от президента, Верховной Рады и Кабмина, предложения правительству предоставят международные организации. Победителя должны назвать в течение 60 дней. Теперь директор Бюро сам, а не через конкурс, будет избирать заместителей.

Депутаты поддержали поправку №318, которая предусматривает создание в ГБР отдельного управления для расследования дел Майдана. В нем будут работать 100 следователей и прокуроров, часть без конкурса перейдет из Генпрокуратуры. То есть преступления против участников Революции достоинства продолжат расследовать работники правоохранительных органов, которые занимались ими более пяти лет. С требованием проголосовать эту поправку адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская голодала 12 дней. Похудела минимум на 6 кг. Дела Майдана заморозили с 20 ноября, когда прокуратура утратила функцию расследования, а ГБР оказалось не готовым перенять такой объем дел.

- Захочет ли влиять офис президента на ГБР? Вполне вероятно. Чего им отказываться. Все зависит от человека, который возглавит Бюро, — говорит антикоррупционный эксперт 30-летний Александр Леменов.

— Это должен быть юрист, который экспертно относится к обязанностям. Не связан с Андреем Портновым (бывший заместитель главы Администрации президента Януковича. — ГПУ). Влияние Портнова на ГБР было сильное не потому, что юрист Януковича такой влиятельный, а потому, что Роман Труба — безвольный.

- Нынешнее руководство ГБР начало собственную политическую игру. Это была работа не на правовые интересы государства, а на самопиар руководителя и его друзей, — считает политолог 61-летний Владимир Фесенко.

— Президентская команда хочет контролировать ключевые правоохранительные структуры. Пытаются поставить ГБР под контроль президента. Это еще одно проявление формирования в Украине де-факто президентской республики.

Другая причина появления такого закона — неудовлетворенность деятельностью Бюро и его руководством. Труба неправильно оценил политические изменения после выборов. Больше прислушался не к президенту Зеленскому, а к Портнову, к руководителю офиса главы государства (Андрею Богдану. — ГПУ). Возможно, думал, что это понравится олигарху Игорю Коломойскому.

Планы на реорганизацию правоохранительных органов в команде Зеленского были еще в начале июля. Это касается и ГБР, и Генпрокуратуры, и Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции. Поэтому антикоррупционное бюро и антикоррупционная прокуратура — на очереди.

На годовщину устроили вечеринку в ресторане

Государственное бюро расследований работает с ноября прошлого года. Расследует преступления должностных лиц наивысшего уровня, работников правоохранительных органов, судей, госслужащих. Постепенно перебирает полномочия досудебного следствия от прокуратуры.

Первым директором ГБР стал юрист, львовянин Роман Труба. Его назначили за год до начала работы органа — в ноябре 2017-го.

В ноябре этого года попал в информационный скандал. В анонимном Телеграмм-канале "Трубу прорвало" обнародовал аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете директора Госбюро. Труба назвал их провокацией. Его ли это голос на пленках, ответить отказался.

"Андрей Иосифович, я тебе обещаю, что я все сделаю, — говорит якобы Труба на одной из записей. Речь идет вероятно о руководителе офиса президента Андрее Богдане. — У меня 25 следователей. Я не могу всю страну ими перевернуть. Но это дело (против пятого президента Петра Порошенко. — ГПУ) для нас приоритетное".

29 ноября журналисты Bihus.info сняли закрытую вечеринку Трубы в столичном ресторане итальянской кухни "Веро Веро". С ним были первый заместитель Ольга Варченко, работники львовского управления бюро. Отмечали годовщину ведомства. Когда заметили журналистов, вызвали полицию. Самая дешевая бутылка вина в ресторане стоит 800 грн.

В бюро работают почти 1500 следователей.