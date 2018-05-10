Телеканал "Интер" героев Украины называет фашистскими преступниками

— Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников. А их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, — говорит ведущий 43-летний Андрей Доманский на концерте телеканала "Интер" к 9 мая под названием "Победа одна на всех".

Видео появилось в сети 7 мая и вызвало волну возмущений пользователей.

По сцене во время концерта, который ведут на русском языке, шагают певцы — бывшая нардеп от Партии регионов Таисия Повалий, Владимир Гришко и Виталий Козловский.

На следующий день видео прокомментировал Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания: "Попытки фиксации советских стереотипов не имеют ничего общего с реальностью, в которой живет сегодняшнее украинское государство. Очередная манипуляция и танцы на ранах общества, каковыми являются ветхозаветные концерты вроде "голубого огонька", — это не свобода слова, не точка зрения. А действия на раскол общества, попытка очередной атаки в информационной войне".

В эфир программа вышла 9 мая. После этого около сотни людей вышла с пикетом к зданию офиса "Интера" на ул. Дмитриевской, 30, в Киеве. Требовали лишить телеканал лицензии за антиукраинскую деятельность. Разрисовали краской из баллончиков фасады здания надписями "ФСБ", "Интер — 5-я колонна". Кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью на ступени перед входом.

10 мая запланировали пикетировать помещение одного из владельцев телеканала — Сергея Левочкина.

Телеканал "Интер" покрывает 99,7% территории Украины.

Принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу и бывшему главе Администрации президента Януковича, народному депутату из "Оппозиционного блока" Сергею Левочкину. В прошлом году в мае из Украины выдворили российского политтехнолога Игоря Шувалова — за антиукраинскую деятельность в интересах спецслужб РФ. Он возглавлял информационную службу "Интера".

— Тут вопрос только в одном человеке — Петре Порошенко. У него отношения с Фирташем и Левочкиным. Это система ненападения друг на друга: они его не критикуют, а президент не делает ничего против них, — говорит народный депутат 32-летний Сергей Высоцкий.

— На российские деньги и по российскому заданию фактически уничтожают государство. Порошенко или не понимает этого, или понимает — и не видит в этом ничего плохого. С "Интером" пытались воевать в сессионном зале еще три года назад. Когда внесли законопроект о возможном отозвании лицензии телерадиоорганизаций, с которыми связаны граждане страны-агрессора. Человек может напраямую не владеть акциями, но контролирует их. Документ не прошел из-за отсутствия поддержки фракции "Блока Петра Порошенко".

У России есть несколько сценариев относительно Украины. Например, приход к власти Виктора Медведчука (кум президента РФ Владимира Путина. — ГПУ) — это сценарий полной оккупации. Близкие к "Интеру" Фирташ, Левочкин, Юрий Бойко, часть нардепов "Оппозиционного блока" навязывают украинцам изменение власти и курса — "нейтральность", "никакого вступления в НАТО". Накануне избирательной кампании идет жесткая пророссийская пропаганда и мобилизация всего антиукраинского электората. Риторика этой группы будет радикализоваться, потому что им нужно конкурировать в глазах Кремля с Медведчуком. Чтобы пошло больше денег и Москва сделала ставку на них.

Конечная цель Кремля — чтобы Украины не было. "Интер" работает именно на это — раздувает новую фазу конфликта.

— "Интер" — не единственный телеканал, который ведет информационную войну против Украины. После Революции достоинства сеть прокремлевских медиа разрастается. Они искажают реальность и калечат сознание украинцев, — говорит политолог Михаил Басараб, 41 год.

— Лояльное отношение к "Интеру" — результат договоренностей президента Петра Порошенко с Сергеем Левочкиным, Дмитрием Фирташем и Виталием Кличко в Вене перед президентской кампанией. Кличко считают политической креатурой Левочкина и Фирташа. Договорились, что Виталий не будет идти в президенты в 2014 году. За это Левочкин получил свои квоты во фракции БПП, а его телеканал продолжил работать на интересы Москвы.

Государство должно бы жестко карать по пропаганду в интересах врага. Стражи порядка должны заняться источниками финансирования таких медиа. За чьи деньги и каким способом финансируются "Интер", "112 Украина", "Ньюз Ван", "Страна", "Вести", "ЗИК"? Отчасти их формальными владельцами являются подставные лица, которые осваивают деньги российского Газпрома, то есть Кремля. Ими управляет наш враг.

Возможно, президент и его окружение, советники, не до конца осознают, насколько опасна работа враждебной пропаганды на нашей территории. Можно сколько угодно вооружаться, иметь НАТОвские технологии, но если проиграем информационное поле — самолеты, ракеты и танки ничего не будут стоить. Основное — это битва между Украиной и Россией за сознание, мировоззрение, настроение и эмоции украинцев.

Порошенко показывает свою политическую незрелость. Давно должен был бы определить приоритетом информационную безопасность страны.