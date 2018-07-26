Суд вернул имущество семье Арбузова

Печерский райсуд Киева снял арест с имущества отца экс-главы Национального банка Сергея Арбузова. Не хватило доказательств, что Геннадий Арбузов приобрел его незаконно.

Решение обнародовали в реестре 20 июля.

Геннадию Арбузову вернули дом площадью 415,9 кв. м и два земельных участка — 11 и 17 соток. Дом он купил в 2012 году, а землей владеет с 2014-го.

Имущество арестовали по делу Сергея Арбузова о присвоении государственных средств в феврале 2016-го.

Адвокат отмечает, что отец не имеет отношения к делу сына. Имущество купил за 5,1 млн грн, которые заработал с 1998-го по 2017 год.

Следователь, по ходатайству которого арестовали дом и землю, не явился на суд. Поэтому не предоставил доказательств для опровержения решения.

Сергей Арбузов в 2010–2012 годах, при президентстве Виктора Януковича, возглавлял Нацбанк. Потом был первым вице-премьером. После победы Майдана убежал из Украины.

В 2014-м Сергей Арбузов хотел построить имение в селе Дмитровка под Киевом. 48 га леса взяли в аренду на 49 лет его отец Геннадий Арбузов и еще один житель Донецкой области.

Также Сергей Арбузов фигурирует по уголовному делу о незаконной приватизации и финансировании из государственного бюджета пакета акции "Укртелекома". Это нанесло государству ущерб на 220 млн грн.

В июне 2018-го Европейский суд в Люксембурге отменил санкции против Арбузова, которые Совет ЕС ввел в марте 2017 года. Но он остается в санкционном списке.