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пятница, 20 сентября 2019 06:25

Сожгли дом Валерии Гонтаревой

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— Наш дом под Киевом сожгли. Бросили через забор бутылку с зажигательной смесью. Он полностью сгорел, — говорит бывший руководитель Национального банка 54-летняя Валерия Гонтарева.

В ночь на 17 сентября в селе Гореничи в 26 км от Киева подожгли ее дом. Камеры наблюдения показали, как через забор перебросили две сумки и зажигательное устройство. Сначала вспыхнули сумки, от них огонь перекинулся на беседку, далее — на дом. Пожарных вызвал охранник. Президент Владимир Зеленский поручил главе СБУ Ивану Баканову контролировать расследование.

Гонтарева живет в столице Великобритании Лондоне с октября 2018-го.

Государственное бюро расследований работает над делом о злоупотреблении служебным положением чиновников Нацбанка в 2016-ом. 12 сентября следователи обыскали киевскую квартиру Гонтаревой на ул. Большая Житомирская. Выломали дверь. В доме семья не живет 18 лет. 5 сентября в Киеве сгорело авто "Ауди А7" ее невестки, которую тоже зовут Валерия. 30 июля в Лондоне на пешеходном переходе экс-главу НБУ сбил автомобиль, переехал правую ступню и раздробил кости.

Валерия Гонтарева предполагает, что эти факты связаны и это может быть месть олигарха Игоря Коломойского. Он — соучредитель и бывший владелец Приватбанка, который в декабре 2016 года был национализирован. Считает это решение незаконным и судится с государством.

— Вся эта бригада травит меня еще и насмехается, — говорит Гонтарева. — Тот же Коломойский рассказывал, что "обещал отправить за ней самолет, а не машину". Эти люди потеряли достоинство, они хуже, чем криминал. Криминал, по меньшей мере, детей своих врагов не трогает.

Пятый президент, а ныне народный депутат Петр Порошенко заявил, что заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов угрожал Валерии Гонтаревой.

— Ситуация с Гонтаревой связана с ее работой на посту главы Нацбанка, — говорит политолог 63-летний Александр Кочетков. — Тогда закрыли половину украинских банков. И есть люди, которые считают эти решения несправедливыми.

О Коломойском и Портнове можно говорить что угодно, но они не дураки. Гонтарева им нужна здесь, в Украине. Они от нее хотят не только справедливости, но и компенсации (Коломойский требует от государства компенсации за Приватбанк $2 млрд. — ГПУ). А поджигать дом — это показывать, что здесь ей грозит опасность.

Считаю, что ДТП в Лондоне было случайное. Потому что спланировать наезд посреди британской столицы — такой, чтобы переломать ноги и не больше — невозможно. Это неуправляемый процесс. Спецслужбы и опытные шантажисты так не работают. Дальнейшие события с автомобилем невестки и сожжением дома — очень смахивают на попытку окружения Гонтаревой создать картинку, что ей грозит опасность. Потому что в Украине ее ждут на допрос, а она не хочет возвращаться.

Валерия Гонтарева была главой НБУ с июня 2014-го до марта 2018 года. 10 мая 2017-го подала заявление на увольнение. С тех пор фактически находилась в отпуске.

За время ее руководства Нацбанком в Украине признали неплатежеспособными более 80 банков. По некоторым оценкам, вкладчики потеряли 160 млрд грн. Гривна девальвировала почти в три раза — с 11,7 грн за доллар в июне 2014-го до 26,9 грн в марте 2018-го.

Автор: Ольга КИРИЛЕНКО
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Дата
20
сентября

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