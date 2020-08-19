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четверг, 20 августа 2020 05:40

Сожгли автомобиль программы "Схемы"

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Ночью 17 августа в городе Бровары неизвестные сожгли автомобиль программы журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" - совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала UA: Первый. Авто "КИА Керато" принадлежит водителю съемочной группы Борису Мазуру. Это случилось в половине первого ночи под домом, где он живет. Полиция открыла уголовное производство.

"Надеюсь, правоохранительные органы быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников. Я не допущу, чтобы критика власти тянула за собой преследование или запугивания", - отреагировал утром президент 42-летний Владимир Зеленский в фейсбуке.

"Где-то год назад Андрей Портнов (бывший заместитель главы Администрации президента Януковича, юрист. - ГПУ) опубликовал персональные данные наших водителей - паспорта, номера авто, адреса. И грозил редакции, - пишет в фейсбуке главный редактор программы Наталья Седлецкая. - А в минувшую пятницу Портнов в который раз опубликовал следующее: "маргинальное "Радио Свобода" - продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер". Однако эту машину хорошо знают в широком кругу фигурантов наших материалов. Поэтому поджог связан с профессиональной журналистской деятельностью, которая кому-то не нравится".

8 августа журналист "Схем" Михаил Ткач в потолке на кухне своей киевской квартиры обнаружил отверстие, которое вело на чердак. Журналист сообщил в полицию о признаках прослушивания.

11 августа ночью в столице сожгли электромобиль "Тесла", принадлежащий бывшему руководителю Офиса президента Андрею Богдану.

23 июля ночью подожгли дом председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

- Это возвращение предыдущей "культуры" общения с прессой. Прямые угрозы расправой требуют четких ответов - кто, зачем, за что. Журналистам, на которых могут совершить нападение, должны предоставить охрану, - говорит заместитель гендиректора телеканала ATR 48-летний Айдер Муждабаев. - Это может раскачивать ситуацию в стране. Президент и руководители спецслужб должны немедленно разобраться с этим. При желании несложно выяснить, кто следил за журналистами, кто мог поджечь. Потому что безнаказанность - это прямой путь к уничтожению государства.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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