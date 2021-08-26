Состоялся самый большой парад ко Дню Независимости

В Украине отметили 30-ю годовщину Независимости. В Киеве впервые с 2018-го состоялся военный парад. В третий раз прошел Марш защитников Украины.

Празднование начинается в 10:00. На Майдане поднимают Государственный флаг, одновременно на Трухановом острове раздается артиллерийский салют. Президент Зеленский произносит речь. Зрителям показывают театрализованное представление о пути Украины к независимости. На трибуне - три президента: Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Леонида Кравчука нет, он в больнице.

- Боялся, что меня задавят. Народ так толкал в спину в подземке, едва не упал. Потоптались бы по мне и дальше пошли, - говорит 32-летний Сергей Дидченко из Полтавы. Приехал на парад ко Дню Независимости. Стоит возле киевской станции метро Золотые ворота.

Утром в столице перекрыты центральные улицы. На вход и выход закрыты станции Майдан Незалежности и Крещатик. Из вагонов люди выходят на Театральной и Золотых воротах. Образуется давка. Толпа не редеет и на улице. Все пытаются добраться до Крещатика. Там состоится парад.

- Здесь невозможно пройти. Лучше бы дома трансляцию оставалась смотреть, - вздыхает женщина со стаканом кофе.

Вдоль Крещатика стоят полицейские. На перекрестках "скорые" и пожарные автомобили. В ряд припаркована военная техника. На нее вылезают дети. Машут сине-желтыми флажками. У девочек в волосы вплетены цветы.

Самых маленьких детей родители сажают на плечи.

- Хоть ты увидишь парад. Держись и не бойся, - поднимает сына на плечи отцу невысокая женщина в венке. - Падать не страшно. Так тесно, что свалишься людям на головы, - шутит.

От дороги, где пойдут военные, толпу отделяет металлический забор. Люди пытаются подойти к нему ближе. Жалуются на жару.

- Что за наглость ?! - кричит мужчина с кавказским акцентом, которого несколько человек просят снять рюкзак. - Нужно было приходить заранее!

Люди вылезают на крыши домов, киоски с кофе, мусорники и заборы. В окружающих кафе включают телевизоры с трансляцией праздника.

- Проведем с парнем в центре весь день. Потом пойдем на праздничный концерт на Олимпийском стадионе, - говорит 28-летняя Татьяна Гудзь, одетая в розовую вышиванку. - Возмущены, что там будет выступать София Ротару, которая давала концерты в Крыму и России. Плохо, что не пригласили Павла Зиброва. Может, организаторы считают его неинтересным.

Люди аплодируют и радостно кричат, когда начинают идти военные и трогается техника. В воздух поднимается копоть от горючего. Фотографируют истребители, которые пролетают над городом и выпускают дым в цветах национального флага.

- Пару лет тому назад работал в Германии, когда прилетала наша "Мрія". Знакомые немцы отпрашивались с работы, чтобы снять самолет в аэропорту. Я тогда не сумел поехать. Счастлив увидеть эту махину дома. Это что-то невероятное, - аплодирует киевлянин 42-летний Виктор. Над центром Киева пролетает наибольший транспортный самолет мира, изготовленный на госпредприятии "Антонов".

Люди протискиваются к дороге, чтобы сфотографироваться на фоне военных и техники.

- Гордая, что 30 лет тому назад Украина обрела независимость, - говорит врач из Хмельницкого 55-летняя Лариса Мокрицкая. - У нас всегда были проблемы с нерадивой властью. Не хотели перестраиваться и держались за старые догмы. Не понимали, что сделать, чтобы стать сильным государством. Сегодня нам всего хватает, если держимся вместе. Наконец почувствовали себя нацией и взяли правильный курс на Европу.

После парада под Киевской государственной администрацией начинается концерт. Выступают оркестр и оперные исполнители. Под сценой танцуют дети со сладкой ватой - ее продают по 50 грн. За венки и украшения продавцы просят от 70 до 250 грн.

Отовсюду раздается приветствие "Слава Украине!" и ответ "Героям слава!"

В 14:00 в парке имени Тараса Шевченко начинается Марш защитников Украины. Его проводят с 2019 года - начали, когда День Независимости отмечали без военного парада. Более 50 тыс. ветеранов войны на Донбассе, капелланы, волонтеры, военные медики - отправляются к Майдану. Впереди колонны идут семьи погибших воинов. Несут их портреты.

Люди по обе стороны дороги скандируют: "Спасибо!" Часть становятся перед колонной на одно колено в знак уважения. Некоторые подбегает к бойцам, обнимают и дарят цветы.

- Присоединился к Маршу, чтобы почтить память погибших и увидеться с побратимами, - говорит 29-летний Александр из Киевской области. Воюет на Донбассе с 2018-го. - Такие мероприятия необходимы. Чтобы украинцы видели, что война реальна. Мужчины и женщины, которые защищают Украину, - достойны, чтобы их знали в лицо.

- У меня ладони от аплодисментов покраснели. Хлопала и ревела, - говорит киевлянка 47-летняя Ирина Веретильник. - Сердце разрывается. Переполняет благодарность, радость и печаль. Тяжело смотреть на родственников погибших, молодых мужчин в инвалидных колясках. Мы должны помнить об их подвиге.

Участники на Аллее Героев Небесной сотни почтили память погибших на Майдане 2014 года. Марши защитников состоялись в большинстве областных центров.

Под вечер центр города затягивают тучи. Идет небольшой дождь.