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вторник, 12 ноября 2019 07:30

"Слуга народа" избрала нового председателя

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— Будем выходить на новый формат партийного строительства. Хотим создать нечто подобное политическим силам Евросоюза. Чем партии власти грешили: председатель облгосадминистрации — это председатель областной организации партии. А глава района — руководитель тамошнего отделения. Хотим от этого отойти, — говорит первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" 35-летний Александр Корниенко.

В конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве 10 ноября состоялся внеочередной съезд партии "Слуга народа".

В 11:00 у входа слышны крики "Позор". Собрались около 50 человек. Держат плакаты "Я не лох. #SaveФОП", "Президент, держи слово", "Не дадим уничтожить упрощенную систему". Представляются предпринимателями. За ними следит полиция диалога.

Внутрь пускают по спискам.

— Люди обеспокоены, — говорит о митингующих народный депутат от "Слуги народа" 49-летний Никита Потураев. — Но нововведения закона (18 октября президент подписал законы, которые обязывают физических лиц-предпринимателей использовать кассовые аппараты и позволяют покупателям требовать возврата денег, если покупка не соответствует чеку. — ГПУ) не сложные. Скачать бесплатную программу и вести учет в компьютере несложно. Электронная отчетность проста. Делаем более комфортной работу для предпринимателей.

На телевизорах показывают выступление Зеленского на стадионе "Днепр-Арена", когда он был кандидатом в президенты.

— Только вот до съезда написал заявление на вступление в партию, — говорит председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, 40 лет. — Президента беспокоит, что есть скандалы, интриги. Но за 60 дней мы приняли 77 законов. Никогда такого темпа не было. Если потеряем монобольшинство, придется договариваться с другими фракциями. За исключением "Голоса", условия других политсил — чертовские. Что-то на что-то обменять. Не хотим заключать договорняки.

В буфете угощают соком, минеральной водой, овсяным печеньем, фруктами, наливают кофе и чай.

В зале собираются люди.

— А можно с вами селфи? — спрашивает мужчина у нардепа, борца 28-летнего Жана Беленюка. В очереди за ним стоит еще один.

В 11:53 в холле появляется председатель Верховной Рады и председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Съезд начинают с опозданием на 25 минут. В зале более двухсот человек.

Звучит гимн. На сцену выходит Разумков.

- У нас наибольшая фракция. Это достижение команды людей, которые объединились вокруг Владимира Зеленского. Надо повторить результат президентских и парламентских выборов на местных, — говорит спикер.

— Вы смогли выстоять перед военным натиском Российской Федерации, — обращается литовский депутат, глава группы "Друзья Европейской Украины" в Европарламенте Петрас Ауштревичус, 56 лет. — Стали примером в XXI веке в Европе, что за свои ценности, убеждения надо бороться и можно победить даже большего врага. Украина не одна, вы имеете партнеров. Слава Украине!

Разумков слагает с себя полномочий председателя партии. На его место рассматривают единственную кандидатуру - Александра Корниенко.

— Цена вопроса — велика. Речь идет о судьбе страны, — говорит он с трибуны. — Необходимо пересмотреть подход к подбору кандидатов в местные советы. Чтобы это были не владельцы заводов-пароходов, а лидеры, которые слушают граждан.

Корниенко избирают председателем партии на четыре года. Решение принимают единогласно. Аплодируют стоя.

Решают участвовать в местных выборах 22 и 29 декабря. Заявляют, что имеют около 1700 кандидатов в депутаты и 90 — на председателей советов.

В партию принимают 27 нардепов из фракции "Слуги народа". Среди них — Давид Арахамия, Александр Дубинский, Николай Тищенко, Святослав Юраш.

Съезд длится 1 час. Следующий состоится 15 февраля.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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