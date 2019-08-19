"Силовики подыгрывают Офису президента"

— Вы действительно верите, что за 50 тысяч долларов можно изменить решение Верховного суда? Даже если там сидели бы взяточники — они же не идиоты. Здесь считают, 500 тысяч — это большие средства. Наибольшая взятка, которую мне предлагали, — 6,5 миллиона долларов. Я сказал, что мне это неинтересно, — говорит заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц 53-летний Юрий Грымчак 16 августа в Деснянском районном суде города Чернигова. Там ему избрали меру пресечения — арест.

Юрия Грымчака и его помощника 54-летнего Игоря Овдиенко подозревают в мошенничестве в особо крупны размерах. 14 августа обоих задержали в столице Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро. Якобы требовали $1, 1 млн — 28 млн грн — взятки от компании за влияние на Верховный суд и чиновников Министерств культуры и юстиции, Киевской горгосадминистрации и Украинского государственного института культурного наследия для принятия необходимых решений. Шла речь о взыскании через суд долга с другого предприятия и разрешении на строительство в Киеве. За влияние на суд чиновник сначала якобы получил часть суммы — $50 тыс.

В автомобиле помощника изъяли $480 тыс. У Грымчака во время задержания возле супермаркета на Подоле был пистолет. В его квартире забрали пять патронов. Дело расследует СБУ. Подозреваемых перевезли в СИЗО в Чернигов.

16 августа суд позволил арестовать Грымчака на 60 суток с возможностью залога 6 млн грн. Овдиенко — на два месяца с залогом в 4 млн грн.

Руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры 46-летний Сергей Горбатюк на брифинге 15 августа рассказал:

— Во время расследования избиения Татьяны Черновол (народный депутат Верховной Рады восьмого созыва, бывшая журналистка. В ночь на 25 декабря 2013-го ее избили после участия в акции протеста возле имения министра внутренних дел Виталия Захарченко. Попала в больницу с черепно-мозговой травмой, переломом носа, многочисленными гематомами. — ГПУ) появилась информация, что происходит новое преступление. К нему причастен Грымчак. Преступление не связано с избиением Черновол.

Юрий Грымчак работает заместителем министра с марта 2017-го. Был народным депутатом в Верховной Раде шестого созыва от Блока "Наша Украина — Народная самооборона". Требовал освободить Юрия Луценко, когда того в 2012-ом приговорили к четырем годам за превышение служебных полномочий и нецелевое использование государственных средств на должности министра внутренних дел.

— Претензии к Грымчаку справедливы. Но следствие ведут не совсем чисто. Окажется ли в тюрьме — 50 на 50. Дело может развалиться из-за непрофессионально собранной доказательной базы, — говорит политолог Александр Кочетков, 63 года.

— К заместителю министра было внимание со стороны правоохранительных органов. Накануне увольнений чиновники "пакуются". Кое-кто ищет варианты подзаработать и уйти с должности с деньгами.

Грымчак — близкий приятель Луценко. Тот несмотря на призывы Зеленского не подал в отставку. Силовики пытаются подыграть Офису президента. Инициатива их, Банковая этого не требовала. СБУ и НАБУ хотят показать пользу Зеленскому. Мол, готовы бороться с коррупцией. Да и внутри Генпрокуратуры Сергей Горбатюк имеет конфликт с Луценко. Поэтому активно участвует в процессе против Грымчака. Тоже мстит.

Влиятельные чиновники замешаны в коррупции почти через одного. "Решалы" практически все. Распространенная схема — когда человек решает вопрос в сфере, которая не принадлежит к его прямой компетенции. Так доказать коррупцию тяжелее.

Когда заработает новая Верховная Рада, вопрос отставки Луценко будет одним из первых.