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вторник, 24 июля 2018 00:55

Сенцов начал принимать питательную смесь

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Политзаключенный 42-летний Олег Сенцов голодает 72-й день в колонии строгого режима в городе Лабитнанги Тюменской области России.

19 июля на 67-й день голодовки у него произошел второй кризис. Первый был 41 день назад.

— Стало плохо. Его хотели госпитализировать, чтобы поставить на полноценное принудительное кормление, — говорит адвокат заключенного Дмитрий Динзе, 44 года, — Он отказался. Его оставили в колонии при условии, что смесь будет принимать сам под наблюдением врача. Сейчас ест в день по две ложки. Выглядит еще хуже, чем в прошлый раз. Очень бледный. Ходит сам. Из голодовки выходить не собирается.

В больничной палате — несколько кроватей, вместо тумбочек — табуретки. Стены облуплены, на окнах нет занавесок.

Олега Сенцова задержали 11 мая 2014 года в оккупированном Симферополе работники Федеральной службы безопасности РФ. Обвинили в намерениях устроить теракт. 25 августа 2015-го Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая этого года режиссер объявил бессрочную голодовку.

— Направила письмо к Михаилу Федотову, советнику президента РФ, — говорит уполномоченная Верховной Рады по правам человека 58-летняя Людмила Денисова. — Прошу его поинформировать о действительном состоянии здоровье Олега. Также обратилась к генеральному секретарю Совета Европы Турбйорну Ягланду, к верховному комиссару ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейн и к комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович с просьбой способствовать срочному независимому медицинскому обследованию Сенцова.

20 июля первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко и Людмила Денисова подали в Кабинет министров Украины запрос о выделении социальной помощи семьям украинских политзаключенных. В том числе, и родным Олега Сенцова.

18 июля политзаключенный Эмир-Усеин Куку, 42 года, написал заявление о прекращении голодовки. От еды отказался 26 июня в поддержку Олега Сенцова. Сейчас употребляет питательные смеси и делает медицинские процедуры. Оккупанты обвинили Куку в участии в запрещенной на территории РФ организации "Хизб ут-Тахрир". Держат в следственном изоляторе Ростова-на-Дону с февраля 2016-го.

Автор: Александра ВАСИЛЕНКО
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