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вторник, 09 октября 2018 06:50

Сенат США признал Голодомор геноцидом

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4 октября американские сенаторы приняли резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов признали геноцидом украинского народа. Выразили соболезнования родственникам погибших и тем, кто пережил эту трагедию. Призвали распространять информацию об искусственной природе голода.

- Справедливое и важное для нас решение. Это как возвращение долга. У украинцев тогда отобрали еду и поэтому погибли миллионы людей. А США и страны Европы молчали. Хотя знали, что происходит. Но закрыли глаза учитывая экономическую и политическую целесообразность, - говорит 56-летняя Людмила Гриневич, председатель Научно-исследовательского и образовательного центра изучения Голодомора.

- Над признанием геноцида работало огромное количество людей. Начиная с 1930-х были известные люди, которые называли голод преступлением. Митрополит Андрей Шептицкий призвал молиться за голодающих. Диаспора в 1940-1950 годах чествовала память жертв. Большой вклад внесли те, кто собирал свидетельства о Голодоморе и распространял их в мире. Современная американская исследовательница Энн Эплбаум автор книги о Голодоморе. Она повлияла на осознание трагедии мировым сообществом.

Резолюция Сената осуждает нарушения прав человека на самоопределение и свободу слова. Советская власть ограничивала их для украинского народа.

Автор термина "геноцид" Рафаэль Лемкин в 1950-х считал голод составляющей уничтожения украинцев вместе с разгромами церквей, крестьянства и интеллигенции.

Украина в 2006 году признала Голодомор геноцидом. Теперь это должны сделать другие страны. Для русского народа осмысления этой трагедии имело бы огромное значение. Но там продолжают цепляться за тоталитарное прошлое. За эту незрелость платим мы и другие народы.

Автор: Ігор ШЕВЧУК
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Дата
09
октября

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