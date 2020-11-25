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четверг, 26 ноября 2020 05:46

"С ужасом вспоминаю зимы при Мамае"

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В Полтаве во втором туре выборов мэра побеждает 52-летний Александр Мамай - мэр областного центра в 2010-2018 годах. За него проголосовали 52,81% избирателей. Застройщик 56-летний Сергей Иващенко получил 47,19% голосов. Цифры приводят штабы обоих кандидатов. Официальных данных на 25 ноября нет. Явка составила 25,28%

Дмитрий Крылевский, 32 года, оператор котельной:

- В 2015-ом тоже не ходил. Не доверяю ни одному из двух кандидатов. Не нравятся антиукраинские взгляды Мамая. И "кровавую арку" (5 апреля 2017 года произошла драка из-за застройки в центре города. Участвовали титушки, несколько горожан получили ножевые ранения. - ГПУ) ему не простят. А второй кандидат - от "слуг". Неизвестный человек. Мы "новых лиц" уже насмотрелись.

В городе надо развивать туристическое направление. Возобновить музыкальные фестивали, которые исчезли еще до пандемии. Большой экологической проблемой является Белая Гора (городская свалка. - ГПУ). Нужен мусороперерабатывающий завод.

Тамила Звенигородская, 33 года, преподаватель вуза:

- Всегда ходим на выборы. На этот раз - какая-то депрессия после прошлых. И еще ковид.

В Полтаве из изменений могу вспомнить разве демонтаж МАФов. На улице, где живу, и ногами не пройдешь, не то что с детской коляской. И так 20 лет, как Укртелеком проложил свои коммуникации.

Хочется, чтобы было больше зон для отдыха с детьми. Чтобы зимой убирали снег в отдаленных районах. С ужасом вспоминаю зимы при Мамае. Нельзя было выбраться с улицы. Нам нужен умный мэр, способный сотрудничать с коммунальными службами и предлагать и воплощать проекты для развития города.

Антон Батура, 41 год, переводчик:

- Не голосовал впервые в жизни. В такой эпидемической ситуации лучше посидеть дома.

Мамая помню по прошлым каденциям. Иващенко не поддерживаю, потому что "зеленые" - неприемлемы как класс. Да и мэр-застройщик - это конфликт интересов. Высотками заставят всю Полтаву.

Мечтаю, чтобы мэром стал человек с высшим образованием, опытом работы в крупных компаниях, который умеет подбирать кадры. Который нигде не зашкварился.

В городе понемногу делают дороги. Как автовладелец, обращаю на это внимание.

Хочу, чтобы избиратели стали политически более взрослые. Потому что инфантилизм в масштабах государства выбешивает. Надо требовать от власти - чтобы создавала правила, которые будут работать для всех.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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