"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал"

- Мы легко получили независимость - без боевых действий и жесткого противостояния. Но, к сожалению, не произошло быстрых изменений, - говорит 57-летний Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 2014-2019 годов.

Как чувствовала себя украинская экономика в первые годы независимости?

- 99 процентов средств производства принадлежали государству. Эта монополия работала в плановой экономике, которая разрушилась. Выход из рублевой зоны, паника, безработица, остановка крупных предприятий происходили одновременно. Пришлось в эпицентре разрушительных событий учиться и работать.

Как президент Леонид Кравчук взаимодействовал с Верховной Радой и правительством?

- Было коммунистическое большинство и демократическая оппозиция - неструктурированный "холодец" без фракций. Парламент тяжело принимал решения. И тогда правительству предоставили право принимать декреты (правовые акты с силой закона. - ГПУ). Фактически Кабмин становился законодательным органом. Даже ложные шаги можно исправить. Хуже было стоять на месте.

Конституция 1996 года якобы ограничила права президента. А реально?

- Я так не сказал бы. Она создала президентско-парламентскую республику.

До принятия Основного закона власть была сконцентрирована в руках президента. Он определял повестку дня. За счет декретов центр принятия решений сместился к Кабмину. Но Конституция снова в центр поставила президента. Он получил юридический контроль над правительством. Определял, кто будет премьер-министром и министрами. Под ним была вся вертикаль исполнительной власти, в частности местные администрации. Назначение судей делало и судебную власть зависимой. И генпрокурора тоже назначал президент. Имел контроль над всем силовым блоком. И это Кучма использовал в политических целях.

Леонида Даниловича называют отцом олигархов. Согласны?

- Его "Большая приватизация" взрастила бизнес-прослойку олигархов. Между узким кругом разделили огромные ресурсы государственной собственности и заблокировали приход мощных иностранных компаний.

Во что он превратил институт президента во время второго срока?

- В силовую дубину для уничтожения оппонентов. Именно Кучма начал использование силовиков против политических оппонентов. Тогда можно было лишиться не только свободы, но и жизни. Массовые протестные движения стали ответом на произвол. Я категорически был против узурпации власти Кучмой и ушел в оппозицию. Против меня открыли семь уголовных дел - попытка незаконно захватить власть, массовые беспорядки, сопротивление силовым структурам. Трижды в парламент вносили представление на мой арест.

Виктор Ющенко около года имел полномочия Кучмы.

- И воспользовался ими, чтобы отправить премьер-министра Тимошенко в отставку. Это привело к кризису и реанимации Януковича после сокрушительного поражения пророссийских сил в 2004 году.

В 2006 году Украина уже была парламентско-президентской республикой. Вступили в силу изменения в Конституцию, и прошли парламентские выборы. Но Рада все равно заблокировалась.

- Программы партий Тимошенко и Ющенко не отличались. Но внутреннее противостояние не дало сцементировать эти политсилы в коалицию. БЮТ, "Наша Украина" и социалисты не могли распределить должности премьер-министра и председателя Верховной Рады. И "Партия регионов" во главе с Януковичем завербовала социалистов, пообещав место спикера Морозу. Вместо демократической коалиции возникла коммунистически-социалистически-олигархическая. Она сформировала правительство во главе с Януковичем, пыталась изменить Конституцию.

Как бы вы описали период его президентства?

- Коррумпированный авторитаризм. Во-первых, он фактически изнасиловал Конституцию. Это была реальная узурпация власти. Во-вторых, полностью восстановил контроль над силовым блоком, исполнительной властью и судебной.

Начало и лето 2014 года - Россия оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. Как тогда удержали страну?

- Не было никакой власти, а против нас развязали войну на всех фронтах. 20 февраля 2014 года весь Киев был в крови, а россияне начали оккупацию и взяли под контроль всю критическую инфраструктуру Крыма. Парламент тогда был единственным легитимным руководящим звеном в государстве. Оппозиционные политики уже фактически превратились во власть и поддержали мою кандидатуру в качестве руководителя штаба Майдана на должность председателя Верховной Рады. Затем стал исполнять обязанности президента, также - премьер-министра правительства.

Мечта многих украинских политиков.

- Одно дело - неограниченные полномочия. Другое - полное отсутствие ресурсов, инструментов. Ты - верховный главнокомандующий без боеспособной армии. У тебя разрушен сектор безопасности, оборонно-промышленный комплекс. Возглавил правительство, а на счете в казначействе было примерно 100 тысяч гривен на всю страну и огромные долги. Ты не имеешь никакого министра, местных администраций. В этих условиях надо защищать страну от внешних и внутренних врагов. Россияне считали, что мы не справимся и хаос не остановим. Но у нас не было выхода. Начали быстро восстанавливать власть.

Я наивно надеялся, что стратегические партнеры помогут нам. Но когда мы обратились за защитой, нам ответили: "Друзья, будем способствовать только дипломатично". Я попросил: "Дайте хотя бы оружие, шлемы, бронежилеты". В ответ: "Нет, не можем дразнить Россию ". Мы один на один остались с военной агрессией ядерной страны.

1 марта российский парламент разрешил Путину вводить войска в Украину. Я приказал остаткам наших войск в Крыму держать оборону, а небольшие подразделения, которые смог собрать Генштаб, бросить на восток и на север для противодействия вторжению. Ребята, которые остались верными присяге в Крыму, дали нам месяц на мобилизацию, реанимацию армии и оборонной промышленности. Планы РФ на разрушение страны изнутри провалились. Когда сепаратистские мятежи почти подавили, Москва начала войну на Донбассе.

Как вы с депутатами работали?

- Нахрапом. Просто брал и ломал. Я вынужден был отбросить регламентные нормы. Например, закон "О Национальной гвардии" утром подписал как автор. В обед парламент одобрил в обоих чтениях. Я подписал как председатель Рады и президент. Уже после обеда документ напечатали. Наверное, это рекорд.

Какая модель власти для Украины оптимальная?

- При нынешней у президента всегда есть соблазн "подминать" исполнительную власть. Она работает по его решениями, а он формально не несет ответственности. Модель классической парламентской республики присуща исторически и ментально для нашей страны. К ней должны идти. Ключевым является баланс: правительство - парламент, а президент должен заниматься оборонными и международными делами.

Как опишете страну времен Порошенко?

- Сделали не все, но многое. И эти институты работают, несмотря на попытки свернуть их. И международные, и оборонные, и антикоррупционные - все это создано в наше время.

Почему Петру Алексеевичу не удалось получить второй срок?

- Главное - это проигранная информационная война. Многие поверили тезисам российской пропаганды, что "война продолжается, потому что власть на ней зарабатывает". Именно они были главными в агитации Зеленского. Надежды на быстрое и простое решение сложных вопросов снова завели нас в тупик.

Чем является система власти эпохи Владимира Зеленского?

- У него неограниченная власть. Первый президент, политическая сила которого имеет монобольшинство в парламенте и может принимать любые решения. Контролирует правительство и все силовые структуры. Пытается установить контроль над антикоррупционными органами и судами. Эта опасная для страны тяга к монополизации власти и авторитаризму. Или твоя деятельность будет базироваться на законах и Конституции, или желание подстроить их под себя приведет к колоссальному кризису, как было у Кучмы и Януковича.

С другой стороны - отсутствует реальная стратегия развития Украины, европейской и евроатлантической интеграции, как должна работать власть, как противостоять агрессии.

Сын Кирилл добровольцем служил в Нацгвардии

Александр Турчинов родился в Днепропетровске. Окончил металлургический институт. На комбинате Криворожсталь работал вальцовщиком и мастером производства.

Был депутатом Верховной Рады пяти созывов.

Во время оранжевой революции руководил исполкомом Комитета национального спасения. В 2005 году возглавил Службу безопасности Украины. В 2007-2010-ом был первым вице-премьер-министром Украины. После заключения лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко руководил партией.

Во время Революции достоинства возглавлял Штаб национального сопротивления.

После побега Януковича и всего руководства страны занял пост председателя Верховной Рады. В феврале 2014-го имел абсолютную власть, исполняя обязанности президента, премьера и всего правительства. В 2014-2019 годах был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Написал пять книг. По мотивам триллера "Иллюзия страха" в 2008-ом сняли фильм.

Скпруга 51-летняя Анна Турчинова преподает в педагогическом университете имени Михаила Драгоманова. Сын 27-летний Кирилл окончил аспирантуру Института законодательства Верховной Рады Украины. В июле 2014-го - декабре 2015 года добровольцем служил в Нацгвардии.