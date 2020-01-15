Рынок земли даст толчок для экономического роста

— Покупать землю смогут только граждане Украины. Компании, основанные украинцами, государство и местные громады, — говорит 40-летний Николай Сольский, председатель парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики. Комментирует законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

В прошлом году 13 ноября Верховная Рада поддержала законопроект в первом чтении, теперь он должен пройти второе. Комитет рассмотрел почти 4 тысячи правок. В понедельник депутаты с чиновниками обсудили окончательную версию документа.

Предлагается, что в одни руки будут продавать не более 10 тыс. га. Иностранцы будут иметь такую возможность только после одобрения на референдуме. Россияне не смогут приобрести землю в Украине. До 1 января 2030-го цена не будет меньше 27,5 тыс. грн/га. Оплата - за безнал. Покупатель должен предоставить документы — откуда у него эти деньги. Фермеры-арендаторы смогут оформить рассрочку или кредит на семь лет.

Рынок предлагают открыть с октября 2020-го.

— Власть с обществом общается не очень хорошо. Законопроект начали переделывать после акций протеста, — говорит социолог 67-летняя Ирина Бекешкина.

— Страшилки о продаже земли распространяются годами. У людей сформировалось мнение, что землю, как и Родину, продавать нельзя. Но это еще и средство производства. Когда украинцев спросили — хотят ли они иметь такое право, 50 процентов ответили да, 30 — нет.

Остается опасность, что будет как с приватизацией в 1990-х. Надо не допустить, чтобы несколько магнатов скупили всю землю через подставных лиц. Предлагают - не более 10 тысяч гектаров в одни руки. А можно ли покупать членам одной семьи? Потому что так 200 тысяч наберется.

Без рынка земли не можем развиваться. На самом деле он есть, только теневой, законодательно не урегулирован. Что такое аренда на 49 лет? Это покупка в рассрочку, за низкую цену и в любых объемах. Парламент должен проанализировать опасности и предупредить их.

В сельском хозяйстве надо поднимать производительность труда. Давать возможность работать фермерам. Например, купить технику через кредит под залог земли.

— Рынок земли запустить в этом году реально, — говорит директор Института социально-экономической трансформации 41-летний Илья Несходовский.

— Земельные отношения надо сделать цивилизованными. Потому что сейчас это бандитизм, рейдерство, захват и переписывание нечестными нотариусами.

Безналичный расчет обезопасит от злоупотреблений. Позволит отслеживать операции с землей.

Главная задача — запустить. Даже с ограничением в отношении иностранных компаний в начале, это может быть оправдано. В дальнейшем — будем смотреть, как будет развиваться рынок. Как заключать соглашения, кто будет заинтересован и как будут хозяйничать.

Процесс блокируют те, кто много зарабатывает в тени.

— На устаревших представлениях людей типа "земля — это святое" спекулируют и наживаются те, кто не хочет платить полную цену, — говорит экономист Владимир Дубровский, 57 лет.

— Рынок нужен. Другой вопрос - какие должны быть ограничения и механизмы. Особенно при открытии.

Реформа затрагивает многих. Ее неудача может сказаться на судьбе страны. Подходить надо разумно.

Всю землю не скупят. Кто не хочет продавать, не будут этого делать. Большинство будет ожидать лучших цен. Но есть риск, что местные "бароны" и их криминальные напарники будут вынуждать людей к продаже. Как отжимали предприятия при президентстве Виктора Януковича. Большинство владельцев — сельские пенсионеры, которым трудно защищать себя против рэкета. Правительство должно принять меры, учитывая слабую судебную систему.

Рынок должен быть прозрачен. Цены выложены на Едином портале — земельной бирже. А сделка купли-продажи начинать действовать после определенного "карантина". Появилась на сайте, за пол года не передумали — только тогда вступает в силу.

Безналичный расчет — это хорошо. Если человек получает большую сумму наличными, следующей ночью к нему могут прийти какие-то ребята и отобрать.

Есть мировые примеры, когда компании скупают в сельских местностях большинство земли. Фактически устанавливают свои порядки. У нас такое с арендой. Компании или фермеры в громадах, районах имеют полную власть. Земельной реформе надо предохранители от этого.

Рынок земли даст мощный толчок для экономического роста. Этот ресурс начнут использовать эффективнее и экономичнее. Будут выращивать не только технические культуры, которые истощают почву. Появится больше фруктовых садов. А это прорыв на мировые рынки. Соседняя Польша активно экспортирует культуры. У нас климатические условия для подобного бизнеса — намного лучше.