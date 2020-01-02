"Рябошапка будет иметь супервозможности. Он становится директором парламента"

— Система юстиции ориентировалась на удовлетворение людей, которые ее контролировали. Так нельзя работать дальше. Нам удалось очистить Генеральную прокуратуру. Трансформировать ее в Офис генерального прокурора. Это уникальный исторический момент, — говорит генпрокурор 43-летний Руслан Рябошапка на брифинге 26 декабря.

Офис генерального прокурора начал работать 2 января.

В сентябре Верховная Рада приняла закон о реформе прокуратуры. Генпрокурор теперь должен иметь высшее юридическое образование (в мае 2016-го депутаты изменили требования к претендентам на должность генпрокурора. Им мог стать человек без юридического образования и десятилетнего стажа работы в области права. Генпрокуратуру возглавил Юрий Луценко. — ГПУ). Он может создавать специализированные прокуратуры. Региональные и местные отделения становятся областными и окружными. Количество работников уменьшают с 15 тыс. до 10 тыс. Национальная академия прокуратуры превращается в Треннинговый центр прокуроров.

Реформу планируют завершить за два года.

С 20 ноября 2019-го прокуратура не ведет расследования. Офис генпрокурора только координирует их.

С нового года народных депутатов будут задерживать, будут арестовывать и привлекать к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады. "Добро" на их задержание, обыск или прослушивание будет давать генеральный прокурор. Только он может открывать производство против народных избранников.

— Работа прокуратуры зависит от руководителя. Об авторитете генпрокурора Руслана Рябошапки говорить рано. Пока особого прогресса не видно, — говорит бывший нардеп, юрист 41-летний Валерий Карпунцов.

— Механизм работает на "старых дрожжах". Пишут — доверие к прокуратуре поднялась. Зачем врать? Генпрокурор получил больше полномочий. Но разве что-то изменилось в криминогенной ситуации? Ничего. У Рябошапки куча возможностей. Монобольшинство, президент, правительство, которое может поднимать зарплаты прокурорам. Есть понимание СБУ, других правоохранительных органов. Условия для работы — комфортные.

Рябошапка на посту уже более 100 дней (возглавил Генпрокуратуру 29 августа 2019-го. — ГПУ). Без конкурса поставил начальников департаментов, прокуроров области. Он не самостоятельный, ориентируется на президента.

Реформу прописали неграмотно. Она напоминает люстрацию для прокуроров. Поэтому будет иметь негативные последствия для бюджета — миллионные выплаты работникам, которые сочтут свои увольнения незаконными и восстановятся через суд.

Справедливого отбора не было. Комиссия из непонятных людей. Тесты со смешными задачами. Общие вопросы. Человек работал, к нему не было никаких замечаний, не коррупционер. А его взяли и уволили. На это смотрят из областной, районной прокуратуры. Неужели у них будет заинтересованность? Будут работать одним днем. Потому что получается, что нет смысла вкладывать в дело знания и профессионализм. Умные не нужны. Нужны послушные. По этому принципу и отбирают.

— Если Зеленский — это смартфон, то Рябошапка — новое приложение, которое помогает ему управлять государством, — говорит политолог 31-летний Николай Давидюк.

— У генпрокурора появляются супервозможности. Он становится директором парламента. Потому что будет подписывать представление на привлечение нардепов к ответственности. Через него Зеленский будет управлять Верховной Радой. Ему уже не будет нужен лидер фракции — у него будет помощнее "дубинка" при голосовании.

Однако Рябошапка амбициозный. Ему важно сохранить имя в глазах Европы и Соединенных Штатов. Не отрицает работу в международных инстанциях. Мыслит дальше, чем должность в прокуратуре. Имеет свое видение, будет создавать примеры успешных шагов. Пока таких нет.

Назначение Рябошапки — одно из лучших решений Зеленского. Но пока он мало сделал, чтобы это удовлетворило общество.

12 департаментов и восемь управлений будут работать в обновленном Офисе генпрокурора. В течение трех месяцев 610 из 1339 прокуроров ГПУ прошли аттестацию, проверку на добропорядочность. Большинство — в возрасте от 30 до 40 лет. Из 2,5 тыс. работников Генпрокуратуры в новом Офисе останутся 1,5 тыс. Созданы специализированные прокуратуры — антикоррупционная и по вопросам военных преступлений и оборонно-промышленного комплекса. С 20 января в Офис будут принимать документы на должности. Будут набирать работников без прокурорского опыта — откроют более 200 вакансий.