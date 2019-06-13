Руководитель внешней разведки - очередной человек, которого Зеленский знает лично

Президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки генерал-лейтенанта 50-летнего Владислава Бухарева.

Он работал на руководящих должностях в Государственной налоговой администрации. В 2014-м стал первым заместителем председателя Службы безопасности Украины, начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В Верховную Раду избирался как мажоритарщик на Сумщине. Является членом фракции "Батькивщина". Награжден медалью ФСБ "За боевое содружество".

"Я участвовал в проведении международной операции, в которой останавливали переброску крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу. В ней были задействованы представители спецслужб разных стран, в том числе из США, России, Европы, Никарагуа. Ликвидировали ряд наркокомбинатов, раскрыли и задокументировали средства доставки и сокрытия наркотиков, изъяли сотни килограммов кокаина", - пишет Бухарев в 2014 году в "Фейсбуке".

Он организовывал концерты студии "Квартал 95" в своем депутатском округе. Его жена Елена в 2013 году провела в столичной гимназии мероприятие к годовщине певца Владимира Высоцкого с участием "кварталовцев". Их дочь Юлия опубликовала совместные фото с Зеленским.

Супруги декларируют 13 млн 310 тыс. на счетах в банке. Деньги хранят в долларах и евро. Жена имеет квартиру в оккупированном Крыму. В Киевской области дом на 701 кв. м и несколько участков суммарно на 3 тыс. кв. м. Ее зарплата в столичной Славянской гимназии составляет 91 тыс. грн в год. Юлия Бухарева с 2018-го владеет 219 "квадратами" в Киеве и апартаментами в Киевской области.

- У Зеленского короткая скамейка запасных, с которой можно выбирать, - говорит политолог Александр Кочетков, 63 года.

- Это очередной человек, которого он знает лично с концертной деятельности. Они знакомы семьями, доверие. Поэтому для президента не имеет значения, что Бухарев не занимался вопросами военной разведки и ничего в этом не понимает. Боевой офицер, который был на фронте и работал в СБУ - это хорошо. Но разведка - это специфическая работа. Ее нельзя выучить по книжкам. Надо пройти школу. Знания, которые должна приносить эта служба, для руководства страны бесценны. Особенно в условиях войны. Настоящих специалистов внешней разведки у нас почти не осталось.

Награда от ФСБ ничего не значит. Руководители военных ведомств к каждому празднику обмениваются такими медалями. Это устоявшаяся практика. У каждого работника СБУ или военного на руководящих должностях они есть. Так же - награды от СБУ имеют большинство руководителей ГРУ и ФСБ.

Скорее всего, президент не знал о ней. Оказалось, у Зеленского и его команды серьезные проблемы с пиаром и объяснением собственных действий.