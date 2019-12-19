Россия сорвала обмен пленными

Трехсторонняя контактная группа в Минске 18 декабря не смогла согласовать списки для обмена содержащихся в террористических ДНР и ЛНР украинских военных и активистов.

10 декабря появилась информация о якобы достигнутой договоренности по обмену по формуле - 53 украинца на 88 человек, которых требует выдать Россия.

- Для обмена сторонам конфликта еще надо сделать ряд шагов, но мы провели основательную работу, - говорит представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Россияне обвинили Украину в том, что она не хочет снимать судимость с лиц, которых готовит для обмена. Также до сих пор нет точных данных о количестве людей, которых Москва хочет получить.

После встречи с лидером РФ Владимиром Путиным в Париже украинский президент Владимир Зеленский заявил, что вслед за этим обменом будет решаться вопрос о возвращении заключенных украинцев из аннексированного Крыма и России.

По данным Службы безопасности Украины, всего в плену находятся 227 украинцев. Еще 258 считаются пропавшими без вести.