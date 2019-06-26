"Россия может устроить кризис в любой момент"

Россия любой ценой стремилась отстранить от власти в Молдове олигарха Влада Плахотнюка. Европа на это согласилась, потому что, заявляя прозападный курс, он действовал во вред демократии в стране, говорит политолог Дионис Ченуша, 35 лет.

Если бы коалицию сформировали не в последний день, политического кризиса не было бы. Почему это не сделали вовремя?

— Три месяца после парламентских выборов социалисты безуспешно вели переговоры параллельно с АКУМ и демократами. Все шло к внеочередным выборам. Соцопросы показывали: расклад сил в 101-местном парламенте будет практически такой же — 35 мандатов у социалистов, 30 у демократов, 26 у АКУМ и 5 у партии "Шор". Тройке лидеров все равно придется договариваться.

В последний момент социалисты пошли на коалицию с АКУМ. Это тактический союз, во избежание внеочередных выборов и чтобы очистить власть от Плахотнюка. Тот руководил не только парламентом и правительством, но и судебной и правоохранительной системами.

Демократы сопротивлялись, но не имели поддержки ни ЕС, ни России, ни США. Напоследок вылили прессе компромат на социалистов. Выплыло, что те предлагали в переговорах о коалиции соглашение, в котором была и федерализация. Идет речь о возвращении Приднестровья в состав Молдовы с возможностью контролировать внешний курс страны. Так Россия могла бы не допустить вступление в ЕС и НАТО. То же хочет сделать с Донбассом в Украине.

Почему вдруг социалисты согласились?

— Наиболее вероятное объяснение — давление Москвы. Она хотела избавиться от Плахотнюка. С ним трудно было договориться.

Что против него имел Запад?

— Демократы выступали за движение в ЕС, но монополизировали власть в стране. В 2017-ом изменили избирательный кодекс с пропорциональной системы на смешанную с мажоритаркой. Отменили в прошлом году результаты выборов мэра Кишинева, когда выиграл представитель оппозиции. Брюссель злился, что за проевропейской риторикой следуют авторитарные действия.

Большой ли риск усиления влияния России в Молдове?

— Он есть. Социалисты и президент Додон ежедневно говорят, что надо улучшать отношения с Москвой. Та подыгрывает ему. До конца второго квартала этого года у нас перемирие в экономической войне. Россияне позволили продавать часть молдавских продуктов на своем рынке. Соблазняют отменой запрета на экспорт овощей, фруктов и вина.

Кремль начал оказывать экономическое давление, когда Молдова в 2014 году подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. Будет делать это и дальше. Но теперь Кишинев экспортирует в Европу 70% своих товаров. РФ потеряла роль главного рынка сбыта. Ее место заняла Румыния.

Насколько стабильно новое правительство?

— Президент Игорь Додон заявил, что правительство может продержаться не полгода-год, как прогнозируют, а до конца срока парламента, четыре года. Думаю, проблемы начнутся уже осенью, когда надо будет договориться с Россией о газовых поставках. РФ может устроить политический кризис в любой момент.

Сейчас очищают от людей Плахотнюка все ветви власти. Работают над изменениями в закон, чтобы легче заменить прокурора. Идет реформа Центральной избирательной комиссии, чтобы честно провести в октябре местные выборы. Изменили директора Антикоррупционного центра. Приняли в первом чтении закон о возвращении к пропорциональной избирательной системе. Создали в парламенте комиссию по расследованию приватизации с 2013 года. Аэропорт Кишинева и другие объекты продали с убытками для бюджета. Расследуют кражу $1 млрд из казны.

Конституционный суд дискредитировал себя. Однако не думаю, что новое правительство способно на основательную реформу. Теперь юстиция будет работать на новую власть, как раньше на демократов. Общество требует профессионального и независимого суда. Но все будет зависеть от давления Евросоюза — привязки финансовой помощи к успеху реформ. Новая власть должна создать честные и прозрачные правила игры. Установить институции, которые будут развивать страну независимо от политических обстоятельств. Но вместо этого сосредоточилась на мести.

В то же время правительство пытается возобновить финансовую помощь ЕС — более 100 млн евро. Это много: ВВП Молдовы $8 — 10 млрд. Власти не хватает денег, под угрозой социальные выплаты. А там — один шаг до бунта.

Какие уроки для Украины из событий в Молдове?

— Для стабильного развития постсоветской страны нужна нормальная избирательная система. В Молдове, Украине и Грузии последние выборы состоялись по смешанной. Люди попали в парламент по мажоритарным округам "за гречку". Сейчас в Украине история может повториться. От изменения законодательства на открытые избирательные списки в пропорциональной системе будет зависеть качество депутатов в Верховной Раде.

Мы показали, почему настолько важна независимость судебной власти. Решение о конституционности указа президента Зеленского по досрочным выборам вызывает сомнения в независимости украинского Конституционного суда.

Слабая борьба против коррупции бьет по легитимности власти в глазах граждан. Скептицизм общества вредит реформам.

У России есть свои политические игроки в постсоветских странах. При любой возможности усилит влияние этих людей, попытается изменить внешний курс.

Что из себя представляет молдовское общество?

— Разделено на пророссийский и проевропейский лагеря. 45% — за ЕС. 40% — за Россию. Несколько процентов разницы меняются местами в зависимости от того, насколько сильно дискредитирует себя власть, которая идет под лозунгами "за Евросоюз" или "за Россию". Так за время правления демократов поддержка прозападного курса упала. ЕС ассоциируется с зажиточностью. Когда при власти прозападные партии, а страна по-прежнему бедная, это ставит под сомнение идею движения в Европу. Средняя зарплата в Молдове — где-то $280, а пенсия — $50. Когда нечего есть, избирателя легко купить за гречку и картошку.

Есть небольшой рост экономики — 3,9% в год. Она сильно зависит от внешней торговли. Также от денег диаспоры и трудовых мигрантов из ЕС и России. Это $1, 5 млрд в год — 15% ВВП страны. Население Молдовы 3,5 млн человек. Миграция — наверное самая большая проблема. Вторая — коррупция. Маленький денежный пирог еще и несправедливо делят.

Как Молдова относится к войне в Украине?

— Опросы делали еще в 2014-ом. Были озадачены. 26% говорили, что действия России в Крыму — законные, a 39% — незаконные. Остальные не определились. Тогда у нас была агрессивная русская пропаганда. Сейчас она более слабая. Взгляды на события в Украине совпадают с тем, кого избирают — ЕС или Россию. Поэтому 50 на 50.

Олигарх Плахотнюк убежал из страны

В Молдове в течение 8-15 июня сменилась власть.

Через три месяца после выборов проевропейский блок АКУМ и пророссийская Социалистическая партия создали коалицию. Премьером стала лидер АКУМ Майя Санду. Ее предшественник Павел Филипп отказывался отдавать власть. Он — представитель "Демократической партии" самого богатого человека страны Влада Плахотнюка. Подконтрольный олигарху Конституционный суд объявил, что коалиция незаконная, и отстранил от власти президента-социалиста Игоря Додона, сделав Филиппа исполняющим его обязанности.

Правительство Санду признали Брюссель, Вашингтон и Москва. После переговоров с США Демпартия отказалась от власти, а Плахотнюк и его соратники убежали из страны. КС упразднил свои решения.

Украина более успешна в торговле

— Для коренных изменений в наших странах должны пройти по меньшей мере два электоральных цикла, то есть более 10 лет. Украина успешнее в торговле, чем Молдова. Продаете более разнообразные товары, эффективно подтягиваете их к требованиям Евросоюза. В этом вы чемпионы среди стран, которые подписали Соглашение об ассоциации с ЕС, — говорит политолог 35-летний Дионис Ченуша.

Он — эксперт по соглашениям об ассоциации и зоне свободной торговли Евросоюза с Молдовой, Украиной и Грузией. Работает в кишиневском аналитическом центре Экспертных "групп". Образование получил в Молдавском государственном университете и варшавском Европейском колледже. Сейчас живет в немецком Гессене. В тамошнем университете получает степень кандидата наук по политологии.

— Система госзакупок "Прозорро" экономит деньги вашей казне. У нас лишь пытаются внедрить похожую, — продолжает. — В Украине на шаг впереди институции борьбы с коррупцией. Создан Антикоррупционный суд, неплохо работает НАБУ. Возможно, Украина в этом станет моделью для нас. Молдова более успешно пользуется безвизом. У нас более активная защита прав человека и лучшая борьба с контрабандой.

Дионис Ченуша родился 18 ноября 1983-го в молдавском городе Фалешты. Увлекается литературой, путешествиями. Любимые книги — "Ферма животных" Джорджа Оруэлла и "Дипломатия" Генри Киссенджера. Неженат.