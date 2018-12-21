РФ упростила получение гражданства для украинцев

18 декабря Госдума России окончательно приняла правительственную инициативу, позволяющую лицам с украинским гражданством подать заявление на получение российского в упрощенном порядке.

Для этого не нужно будет пять лет жить на территории РФ, подтверждать законный источник средств для существования, исходить из имеющегося иного гражданства, знать русский язык.

— В России находится 3-4 миллиона граждан Украины. Некоторые не собираются возвращаться обратно, — заявил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, 54 года.

— Москва подкрепляет лояльность пророссийских граждан в Украине. Показывает, что о них не забывает, — говорит политолог Петр Олещук, 34 года. — В России так поддерживают имидж Владимира Путина как главного защитника русскоязычных на бывших территориях СССР.

Масштабного выезда украинцев не будет. Кто сильно хотел, уже получил российское гражданство по старому механизму. Остальные в нем не нуждаются. Или ждут, что получат автоматически, как это было в аннексированном Крыму.

За первые полгода 2018-го гражданами РФ стали 39 тыс. 582 украинца, по российской статистике.