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пятница, 19 июля 2019 05:10

Реванш перестал быть страшилкой - он имеет имена и номера законопроектов

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Парламентская избирательная кампания - на финишной прямой. Главными новостями последней декады перед днем выборов стали два решения. Парламент принял Избирательный кодекс с открытыми списками. А президент Владимир Зеленский отменил военный парад на День Независимости - праздник гордости за украинскую армию и наших воинов.

Это еще один штрих к портрету президентской команды. Для них идеалы Майдана, украинский язык, сильная армия, которая диктует свои условия на Донбассе - это то, что якобы "разъединяет" страну, что "нужно вынести за скобки".

Из-за непрофессионализма и равнодушия новой властной команды с России сняли санкции в ПАСЕ. На саммите "Большой семерки" в японской Осаке иностранные партнеры - США, Германия, Франция - начали обсуждать украинский вопрос с президентом РФ Путиным без консультаций с Киевом. Впервые за пять лет был нарушен принцип "ничего об Украине без Украины" - его всегда добивался Петр Порошенко.

Кроме поражений на международной арене, разрушаются украинские достижения и внутри страны. Реваншисты из обоих "оппоблоков" отменяют результаты декоммунизации. Глава Офиса президента Андрей Богдан хочет пересмотреть закон о государственном языке и продвигает русский как региональный. На должности председателей ОГА назначаются родственники и бизнес-партнеры сепаратистов. В Украину массово возвращаются политики-беглецы из лагеря Януковича. Президент Зеленский предлагает "люстрацию власти Майдана" с подачи Андрея Портнова - юриста антимайдана, который через своего друга Богдана негласно руководит Банковой. Кажется, еще немного, и в Украину вернется Азаров.

Реванш не агитационная страшилка - он имеет имена и номера законопроектов.

Патриотический электорат - тот, что против медведчуков, портновых, вилкулов - мобилизуется вокруг партии "Европейская солидарность". Потому что это единственная проукраинская государственная политическая сила, которая может противостоять пророссийским реваншистам и преодолевает 5-процентный барьер.

Социология показывает: за две недели до голосования произошел перелом в электоральных настроениях. Партия Петра Порошенко вышла на второе место, обогнав "Оппозиционную платформу - За жизнь" Медведчука - Бойко. У "ЕС" - 10,1% поддержки избирателей, которые определились. У ОПЗЖ - 9,3%. Таковы результаты опроса исследовательского агентства Info Sapiens, большинство специалистов которого ранее работали в авторитетном агентстве GfK-Украина.

На первом месте с 45,2% остается президентская "Слуга народа". А вот "Сила и честь" Игоря Смешко, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, "Свобода" с объединенными националистами не набирают 5%. Голоса их сторонников рассеются между победителями выборов, то есть пойдут в копилки Зеленского и Медведчука.

Рост рейтинга партии Порошенко означает, что украинцы поняли: угроза потерять государственные достижения предыдущих пяти лет - реальна. С вектором развития, который заявил Зеленский, сама независимость Украины в перспективе может оказаться под вопросом.

В следующем парламенте значение будет иметь каждый мандат. Ведь в ВР вероятно и единоличное большинство "Слуги народа", и конституционное большинство сторонников Зеленского с идеологическими партнерами. А значит, такая коалиция сможет взяться за изменения в Конституцию. "Слуги народа" уже их обозначили - это и двухпалатный парламент, а следовательно, возможна федерализация, и региональный русский язык, и отмена законов о государственном языке, и квоты на ТВ и радио, особенно неудобные для бизнеса "Квартала".

Ментально пророссийский парламент может убрать из тела Конституции европейскую и евроатлантическую интеграцию, отменить децентрализацию, другие важные реформы, впрочем, и Избирательный кодекс с открытыми списками, такими усилиями проведенный на прошлой неделе через ВР спикером Андреем Парубием, вторым номером в списке "ЕС".

Поэтому миссия украинского избирателя 21 июля - провести в парламент большую государственную фракцию, способную защитить достижения последних пяти лет. Фракцию сильную и идеологически, и профессионально, и, возможно, физически. А военные, волонтеры, майдановцы широко представлены в списке "Европейской солидарности". "Добро должно быть с кулаками", замечает Петр Порошенко.

- Хотят на 100 тысяч сократить армию - разве мы позволим им это сделать во время войны? Хотят запретить армии стрелять в ответ - это значит превратить наших воинов в пленных на линии фронта. Это называется реванш, - подчеркнул Порошенко. - Единственный выход - 21 июля голосовать за наш "парламентский спецназ", партию "Европейская солидарность". И когда в парламенте будут Михаил Забродский, Алексей Петров, Андрей Карпов "Полтава", Яна Зинкевич, основавшая "Госпитальеры", другие добровольцы, ветераны и волонтеры - я уверен, мы никому не позволим нанести армии удар в спину.

На "Марш свободы" выйдут сотни защитников

Боевой генерал Михаил Забродский, командующий Десантно-штурмовыми войсками и экс-комбриг 95-й бригады возглавит парад украинских военных и ветеранов 24 августа.

После отмены Зеленским парада на День Независимости альтернативный марш на Крещатике инициирован участниками боевых действий, которые баллотируются по списку "ЕС".

Выйти на "Марш свободы" согласились сотни украинских защитников.

- Мы не дадим уничтожить дух украинского воинства, благодаря которому Украина побеждает российскую агрессию, - говорит ветеран АТО Роман Кулик.

Автор: Оксана ГАВРИЧЕНКО
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