Рада за 100 дней приняла 86 законов

— Мы приняли 86 законов. Это примерно на треть больше, чем наши коллеги в предыдущем созыве. Были ли ошибки? Были. Были ли вещи, которые нужно исправлять? Конечно, это тоже правда. Но мы все делали публично, в стенах Верховной Рады, а не по дороге между зданием парламента и Офисом президента, как это иногда происходило раньше, — говорит в интервью журналу "Новое время" председатель Верховной Рады 36-летний Дмитрий Разумков.

6 декабря парламент девятого созыва отработал 100-й день. 47,3% украинцев доверяют Раде. Это результаты ноябрьского исследования социологической службы Центра Разумкова.

Народных депутатов девятого созыва избрали 21 июля 2019 года. Они сформировали пять фракций и две депутатские группы. Монобольшинство образовала фракция "Слуга народа" — насчитывает 254 депутата.

За 100 дней народные избранники сняли с себя неприкосновенность (закон вступит в силу с января 2020-го. — ГПУ), запустили реформу прокуратуры, уточнили процедуру импичмента президента, утвердили бюджет на 2020 год. Перезагрузили Государственное бюро расследований, Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции, Высшую квалификационную комиссию судей (проводит конкурсы на должности судей, рекомендует их назначить. — ГПУ). Вдвое сократили количество судей Верховного суда. Предварительно одобрили открытие рынка земли.

— Одни политики гордились турборежимом, другие — в нем обвиняли. Но по количественным показателям эта Рада работает на уровне восьмого созыва, — говорит 46-летний Алексей Кошель, председатель Комитета избирателей Украины.

— Предыдущий парламент принял 60 законопроектов за три первых месяца. Эта Рада — 72. Однако в этом созыве было на 10 пленарных заседаний больше, то есть показатели сопоставимы.

Предыдущий состав парламента за три месяца зарегистрировал 1831 законопроект. Его критиковали, потому что тот вал документов имел признаки законодательного спама. Сейчас за три месяца — 1193 законопроекта.

Можем отметить резкий скачок финансового популизма. Часть зарегистрированных законопроектов поступают в Министерство финансов. Оно дает заключение о влиянии законопроекта на доходную или расходную часть бюджета. Мы подали официальный запрос в Минфин и получили поразительное заключение. С 29 августа до 19 ноября министерство предоставило 447 заключений, 236 из них признавали законопроекты такими, что невозможно реализовать. То есть 53 процента законопроектов нереалистичны. Это болезнь популизма, которая каждый год все больше прогрессирует. В 2016-ом Минфин назвал нереальными к исполнению 34 процента законопроектов, в 2017 году — 32. Эта цифра повысилась до 53 процентов.

Еще два отрицательных вывода. Практика голосования вслепую и низкий уровень поддержки правительственных законопроектов. Приоритет номер один для парламента — разработать общее видение законодательной работы. Второй — внутрипарламентская реформа, о которой все забыли.

3 депутата из состава исключила крупнейшая фракция парламента "Слуга народа". Анна Скороход обвинила власть в мести за ее голосование против открытия рынка земли. Говорит, что из-за этого правоохранительные органы задержали ее мужа. Председатель фракции Давид Арахамия заявил, что это коллега предлагала взятки и лоббировал интересы "олигархических групп". Антона Полякова исключили за голосование вопреки позиции партии. Романа Иванисива — после появления информации об осуждении за групповое изнасилование в середине 1990-х. Все трое стали внефракционными. Также Рада разрешила арестовать народного депутата из группы "За будущее" Ярослава Дубневича. Его подозревают в хищении более 93 млн грн.