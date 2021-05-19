18 мая Верховная Рада отправила в отставку трех министров - инфраструктуры 34-летнего Владислава Криклия, развития экономики, торговли и сельского хозяйства 45-летнего Игоря Петрашко и здравоохранения 45-летнего Максима Степанова.

За отставку Криклия проголосовали 284 депутата, Петрашко - 280, Степанова - 292. Отставку трех поддержали фракции "Слуга народа", "Европейская солидарность", группы "Партия" За будущее" и "Доверие". "Голос" за отставку Криклия не голосовал.

Криклий и Петрашко написали заявления об отставке. Представление на увольнение Степанова внес в парламент премьер-министр Денис Шмыгаль. "Основная причина - неудовлетворительные темпы вакцинации и поставки вакцин", - объяснил глава правительства.

Владислав Криклий проработал министром год и восемь месяцев. В Раду зашел по списку "Слуги народа". Был советником министра внутренних дел Арсена Авакова, возглавлял Главный сервисный центр МВД.

Игорь Петрашко и Максим Степанов пробыли на должностях более года. Петрашко до назначения был топ-менеджером в агрохолдинге "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка. Степанов при президентстве Порошенко два года возглавлял Одесскую областную администрацию, был директором государственного предприятия "Полиграфкомбинат "Украина".

На должность министра здравоохранения рассматривают главного санитарного врача Виктора Ляшко. На министра инфраструктуры - председателя Укравтодора Александра Кубракова, который занимался проектом "Большое строительство". Министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства может стать нынешний глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

- Меняют часть министров, чтобы возложить на них ответственность за неудачи власти, - говорит политолог Виктор Небоженко, 68 лет.

- Президента Зеленского используют те, кто зарабатывает на коррупции. Его окружают финансово-промышленные группы, лоббисты. Требуют снять Степанова, потому что сами хотят сесть на денежные потоки. Борьба с коронавирусом будет продолжаться годы. А это закупки вакцин, оборудования. Степанову говорят: "Посидел немного - уходи. Дай заработать другим". Возможно, на него заведут уголовное дело. Придет другая группа. А через год раскритикуют и ее.

Премьера Шмыгаля оставят до Нового года, позволяет изменить ряд министров. Чтобы показать обществу - Кабмин работает. Главе правительства удается удержаться на должности за счет дружбы Зеленского с олигархом Ахметовым (в 2017-2019 годах Денис Шмыгаль работал на руководящих должностях в компании ДТЭК, принадлежащей Ринату Ахметову. - ГПУ).

Отставки министров не скажутся на рейтинге Зеленского. Он имеет ядро ​​20 процентов, которое не изменится до начала избирательной кампании. Сейчас у президента самый высокий рейтинг.

Большая проблема для Зеленского - за два года в команде не образовалась скамья запасных.

- На Степанова хотят повесить все проблемы с вакцинацией, - говорит бывший народный депутат 46-летний Борислав Береза.

- Зеленский уделяет внимание форме, а не содержанию. Хочет показать - видите, занимаемся реформированием. Если министром станет Ляшко, это будет еще один человек с Банковой. Который не имеет видения, что надо делать. Криклия выгнали, чтобы взять под контроль "Большое воровство". Петрашко - из-за его персонального конфликта с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

В отставку должен идти весь Кабмин. Это правительство не имеет понимания, куда вести страну. На Шмыгаля навесят больше негатива и после этого попрощаются.

- Мы видим перестройку. Шмыгаль - из команды Ахметова. Можно предположить, что единственным допущенным к власти олигархом останется он, - говорит политолог 50-летний Виктор Бобыренко.

- В Кабмине были представители Ахметова, Пинчука и Коломойского. Пожалуй, двух последних отодвинут. С Ахметовым будут играть в игру, будто он уже и не олигарх.

Сейчас завершается политический сезон. В середине июня состоится встреча американского президента Джо Байдена с российским Владимиром Путиным, будем иметь окончательный вывод по внешней политике.

Во внутренней Шмыгаль может спокойно чувствовать себя до октября. Осенью будет время новых имиджевых потерь для Зеленского - тарифы и четвертая волна коронавируса, если вакцинацию провалят. Тогда могут отправить в отставку все правительство.