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пятница, 22 ноября 2019 06:25

Прокуратура не будет расследовать дела

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С 20 ноября прокуратура не ведет расследования. Не будет собирать, исследовать, оценивать и проверять доказательства. Все незавершенные дела передаст в Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро и Службу безопасности Украины. Имеет на это три месяца.

Среди производств, которые должна передать прокуратура, "дела Майдана". Их переберет отдельное подразделение ГБР.

"Мы отобрали лучших профессиональных следователей, которые будут работать над "делами Майдана", — написал в Телеграмм-канале руководитель органа 45-летний Роман Труба.

Генпрокуратура продолжит организовывать и координировать расследования преступлений. В рамках реформы ее переименуют в Офис генерального прокурора. Региональные и местные отделения станут областными и окружными. Военную прокуратуру ликвидируют. Количество работников сократят с 15 до 10 тысяч. Желающие перейти из ГПУ в Офис генпрокурора должны пройти аттестацию. Завершить изменения планируют за два года.

— Прокуратура с советских времен вела расследования. И когда в одних руках и следствие, и надзор за следствием — это неэффективно, — говорит 54-летний Игорь Колиушко, председатель правления Центра политико-правовых реформ.

— Конституция предусматривает, что этого не должно быть. Но в переходных положениях указано: прокуратура будет заниматься досудебными расследованиями до принятия закона. На этом спекулировали все генеральные прокуроры. Мол, нет такого закона. Это порождает злоупотребления.

Не исключаю, что для какого-то дела было бы лучше подождать завершения расследования (речь идет о "делах Майдана", такой вариант озвучивал Сергей Горбатюк, который возглавлял управление спецрасследований. — ГПУ). Но эти объяснения мы слышали все 20 лет. Когда-то это надо было сделать.

Автор: Ольга КИРИЛЕНКО
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Дата
22
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