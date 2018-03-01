— Спросите у президента, какой магнитик привез из Мальдив, — шутит таксист 53-летний Владимир. 28 февраля довозит нас до столичного "Мыстецкого Арсенала". Здесь в 15:00 должна начаться пресс-конференция президента Петра Порошенко "Вызовы — 2018". — Но лучше — что-то о реформах. Появится ли наш Бендукидзе до новых выборов. Потому что реформы стоят. Видите, парковаться даже нельзя, потому что здесь охраняют президента.

Чтобы попасть внутрь, журналисты проходят рамки металлодетекторов и осмотр вещей. А накануне появились новые требования — предоставить копию первой страницы паспорта и удостоверения.

Здание пикетируют сторонники Михеила Саакашвили.

За 30 мин. до начала пресс-конференции в одном из залов "Арсенала" желающих угощают чаем, кофе, печеньем и пирожками.

До этого президент сзывал большую пресс-конференцию 14 мая прошлого года.

Петр Порошенко опаздывает на 6 мин. Он в темно-синем костюме, белой рубашке, черных туфлях. С ним пресс-секретарь Святослав Цеголко, 38 лет.

— От многих реформ большинство украинцев, к сожалению, пока еще не чувствуют позитивного эффекта. Уровень жизни, подкошенный войной и экономической агрессией, только начинает возобновляться, и темпы слишком медленны. И меня это не устраивает, — говорит президент 52-летний Петр Порошенко во вступительном слове. Говорит 26 мин. Дальше Цеголко дает возможность журналистам задать вопросы. Успевают 25 представителей СМИ. Дважды глава государства называет корреспондентов "дорогими".

О президентских выборах:

Решение об участии в президентской избирательной кампании буду принимать тогда, когда она начнется. Никак не переживаю за рейтинги. Я не проиграл еще ни одной избирательной кампании.

Я ошибся. Точно буду принимать участие в президентских выборах — как избиратель.

О жизни после президентства:

После выборов точно буду жить в Украине.

О миротворцах на Донбассе:

Буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее ввести миротворцев. Это на сегодня единственный вариант, которым можно остановить убийство украинцев и восстановить украинский суверенитет на оккупированном Донбассе. Присутствие миротворцев — это не просто разведение сторон. Они должны действовать на всей оккупированной территории.

Об отдыхе на Мальдивах:

Оплатил я — и самолет, и гостиницу — из своего банковского счета в украинском банке. На это не было потрачено ни копейки из украинского бюджета.

О своей жизни:

Я не хочу сейчас обсуждать свою жизнь, но, поверьте, она — не сахар. Когда я избирался президентом, мое состояние были значительно больше, чем сейчас.

О Михеиле Саакашвили:

Паспорт я не забирал. Хотя гражданство мной было предоставлено сознательно. Я был так же, как и большинство, очарован перспективами, которые господин Саакашвили мог принести Украине.

Он был губернатором Одесской области. Результаты мы все видели — они отсутствовали. Когда я получил представление соответствующих компетентных органов о нарушении во время предоставления гражданства, у меня не было других моделей действий, кроме прекратить гражданство.

О куме Путина Викторе Медведчуке:

Есть так называемая гуманитарная группа (в Минской контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. — ГПУ), которая занимается вопросом освобождения заложников. Бывший глава Службы безопасности Украины (Валентин Наливайченко. — ГПУ) назначил в эту группу Виктора Медведчука. Я об этом знал. И сейчас отмечаю, что буду работать с кем-либо, кто сможет вернуть хотя бы одного украинского заложника домой.

Мы пытались применять разные каналы коммуникации. Начиная от военных и заканчивая церковью. Должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук. Знаете почему? Потому что решение об освобождении принимает непосредственно Путин. Не церковь, не его прихвостни на оккупированных территориях.

О преодолении влияния олигархов:

Ахметов, Фирташ, Курченко. Где они все сейчас? Ни один из них не имеет влияния на позицию президента. Это и есть деолигархизация.

У нас что, существенно улучшилась позиция Фирташа? Фирташ заехал в Украину? Фирташ или Коломойский сегодня руководят парламентом, президентом, правительством?