Полторак будет гражданским министром обороны

— Вы отдали службе в погонах 35 лет. А Нацгвардию и Министерство обороны возглавили в самое сложное и самое драматическое время в истории нашего государства. Благодарю, господин генерал, за безукоризненную военную службу Украине и милости прошу, Степан Тимофеевич, в гражданскую жизнь, — говорит президент 53-летний Петр Порошенко Степану Полтораку на чествовании украинских военных возле Мариинского дворца 13 октября. Тот написал рапорт об увольнении с военной службы.

Степан Полторак продолжит исполнять обязанности министра обороны, но в статусе гражданского лица. Этого требует закон "О национальной безопасности Украины" и стратегия оборонных реформ в соответствии со стандартами НАТО. Полторак руководит Минобороны с октября 2014-го. До этого командовал Нацгвардией.

— Назначение Степана Полторака на гражданскую должность — это очковтирательство, а не реформа, — говорит 47-летний Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

— Это профанация идеи контроля за деятельностью силовых структур. Поменяли шило на мыло. Не состоялись не только кадровые изменения. Прежней остается политика внутри Министерства обороны. В частности, относительно контроля за материально-техническим обеспечением Вооруженных сил, хранением боеприпасов.

К сожалению, назначения во властных верхах происходят не за профессиональные качества, а благодаря личным связям. Если ты предан определенной политической силе или первому лицу государства — получаешь должность. Полторак предан Порошенко, потому остается министром обороны. До президентских и парламентских выборов кадровых изменений в системе Вооруженных сил, Службы безопасности не будет. Невзирая на громкие скандалы в этих структурах, президент никого не уволит — потому что тогда разрушится коррупционная цепочка.